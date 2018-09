TÁTO Slovenka má naozaj po 50-tke. Renata Brimich Špačková priznáva, že vyskúšala kopu nezmyslov

Druhýkrát sa vydala, keď mala päťdesiatjeden rokov, svoje áno povedala mužovi, s ktorým žije už desať rokov. „Je to super, aj keď sme spolu už tak dlho. Sobáš neberiem len ako formalitu,“ hovorí. S trénerom a výživovým poradcom Róbertom Brimichom tvoria stabilnú dvojicu a okrem iného ich spája aj láska k športu a zdravému životnému štýlu.

Moderátorka si na obrad vybrala zo skrine čierne šaty z dielne J. P. Gaultiera, v ktorých vyzerala skvele. Šaty na ramienka si nemôže dovoliť každá jej rovesníčka, ale Renata netrpí falošnou skromnosťou a uvedomuje si, ako vyzerá. Priznáva, že je to výsledok celoživotnej starostlivosti o telo. „Nie je to iba o krémoch, to ako vyzeráte, závisí najmä od toho, čo jete a či sa hýbete. Naozaj platí, čo do svojho tela investujete, sa vám neskôr vráti,“ vysvetľuje.

Bez cukru to bola chyba

Renata si tiež musela prejsť dlhú cestu, aby zistila, čo je pre jej telo najlepšie a tomu predchádzalo veľa pokusov. Dnes dospela k záveru, že keď sa naje dva-, maximálne trikrát za deň, je to úplne O. K. Takto funguje napríklad aj krásna herečka Jane Fonda (80). Svoje posledné jedlo si dopraje o štvrtej poobede.

„U mňa to síce nie je takto skoro, ale priznávam, že ja sa neprejedám a naozaj jem málo. Dbám však na to, aby som jedla energeticky vyváženú stravu. Napríklad pred dvoma rokmi som z jedálneho lístka vyhodila cukor. Poňala som to naozaj veľmi radikálne a rok som bola úplne bez cukru. Nejedla som ani len banány,“ opisuje jeden z omylných pokusov, ako byť zdravá a štíhla. „Dnes viem, vďaka tomu, že som si to vyskúšala sama na sebe, že je to hlúposť. Bola som bez energie, nemala som silu, a mozog predsa potrebuje cukor. Len je dôležité povedať si aký. Dnes sa snažím dodávať svojmu telu cukor najmä z ovocia, ktoré jedávam ráno,“ hovorí moderátorka.

Našla náhradu

Keďže chce mať pod kontrolou nielen množstvo, ale aj kvalitu jedla, celkom veľa pečie a rada. „Nahrádzam klasický rafinovaný cukor brezovým, ryžovým alebo datľovým sirupom, ktoré sú prírodné. Ale ubrala som výrazne aj množstvo. Preto niektorým našim známym moje koláče neprídu vôbec sladké. Mám asi iné chute, pretože napríklad pre mňa je sladký aj zrelý banán a nedokážem ho zjesť,“ konštatuje s úsmevom.

Trošku tuku nezaškodí

„Po päťdesiatke telo inak funguje, cítim to na sebe, metabolizmus je naozaj spomalený a oveľa ľahšie sa na ženy lepí tuk. Je to fakt, môžem potvrdiť,“ usmieva sa Renáta. Zároveň upozorňuje, že netreba panikáriť a začať vymýšľať s drastickými diétami. „Keď som v mužskej spoločnosti, počúvam a tvrdí to aj môj muž, že nie je nič horšie, keď je žena ako vysušená slivka. Takže trocha tuku jednoducho treba prijať. Ale na druhej strane je dôležité zachovať istú estetiku, aby to neprekročilo mieru.“

Upozorňuje aj na to, že zaručené rady na správne stravovanie neexistujú, je to individuálne. „Je veľmi dôležité, koľko máte pohybu, ja cvičím odjakživa. Okrem posilňovne behám, veľa chodím peši a vždy idem radšej po schodoch, nie výťahom. Pohyb je dôležitý pre pleť a trávenie. Napríklad v Amerike začali bojovať proti dlhému sedeniu. Tvrdia, že nič tak nedegraduje ľudské telo a myseľ ako sedenie. Zdravie ohrozuje rovnako ako fajčenie.“

Renatine tipy

Raňajky

Na raňajky jedávam ovsenú alebo pohánkovú kašu, k tomu si dám veľmi veľa ovocia. Aby som mala zastúpené aj bielkoviny, tak sa snažím dať si jogurt, najčastejšie ovčí, ale aj bežný z kravského mlieka. Kašu posypem ľanovými, slnečnicovými alebo konopnými semiačkami – podľa toho, aké mám doma, a ľahko pokvapkám ľanovým olejom.

Roztlačím polovicu banána, do toho si dám vajce, čo je bielkovina, nasypem si ovsené vločky, semiačka a urobím placky. Znova si na ne dám jogurt a ovocie. Robím ich na ghee masle.

Obed

Obed jedávam okolo druhej, tretej, ale je to naozaj iba niečo malé.

Často robím čisté krémové polievky, tie si dávam na obed: Brokolicovú s ghee maslom a jednou mrkvou a petržlenom – len rozmixovanú, strochou mozzarelly. Podobne robím aj fazuľovú, z červenej šošovice či cícerovú.

Tekvicovú z hokkaido tekvice. Tekvicu pečiem a rozmixujem s kokosovým mliekom a trochou syra.

Hráškovú polievku s rozmixovanou mrkvou a so zelerom, Quinou s cukinou a so sušenými paradajkami, Avokádo s trochou ražného chleba a so zeleninou, ak nemám čas.

Keď mám pracovný obed, jem šaláty alebo polovičnú porciu ryže s mäsom.

Večera

Na spoločnej večeri trvám. Myslím si, že je to dôležité, a hlavne je to veľmi príjemné.

- Robievam mäso so zeleninou, alebo ryby so zeleninou. Skrátka niečo ľahké, bez sacharidov, skôr bielkovinu.