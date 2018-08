Ťažké chvíle seriálového otecka Braňa Deáka: Diváci niekedy nevedia, čo je to elementárna slušnosť

Seriál Oteckovia patrí momentálne medzi najsledovanejšie programy. Jedným zo štyroch hlavných hrdinov je aj Braňo Deák (35). Hoci sa mu teraz mimoriadne darí, zažil obdobia, keď nestál na piedestále. „Keď idete do niečoho nového, vždy je to vabank. Účinkoval som už aj v projekte, ktorý fungoval pol roka a potom ho stiahli. Do Oteckov sme s Vladom Kobielskym išli s veľkou nádejou a popritom sme ešte tancovali v Let´s Dance, takže to na začiatku bolo dosť hektické. Ani som neriešil, či budú alebo nebudú mať úspech. Nemal som kedy nad tým uvažovať, no dopredu to aj tak nikdy neviete odhadnúť.“

Podarilo sa to

Podľa Braňa Deáka sa pod úspech seriálu mohol podpísať aj fakt, že dej je blízky realite. „Tam sa nikto na nič nehrá, je zo života. Sme tam štyria muži, ktorí sú asi ľuďom sympatickí..., neviem. A úžasné decká. Robota s nimi je veľmi dobrá, takže aj toto sú veci, ktoré prispeli k tomu, že seriál je naozaj úspešný,“ myslí si.

Zatiaľ čo pri televíznej robote netuší, koľko ľudí odíde spred televízora alebo prepne na iný program, divadelní diváci dajú jasne najavo, keď sa im niečo nepáči.

Je to neslušné

„V divadle často viete dopredu odhadnúť, kedy sa ľudia napríklad zasmejú. Keď však hrám náročnejšiu hru, niekedy je naozaj ťažké divákov presvedčiť, aby zotrvali dokonca. Keď však ľudia začnú počas predstavenia vstávať a odchádzajú, to nie je dobrý pocit,“ priznáva Braňo.

No berie to s pokorou ako prejav názoru, aj keď pre herca nie príjemný. „Stalo sa mi, že sme hrali komédiu, v ktorej sa dosť nadáva. Zrejme sme však boli vo veľmi nábožensky založenom meste, pretože veľa ľudí odišlo. Táto hra pritom bude mať čoskoro stú reprízu a našťastie sa to stalo iba raz. Ale keď hráte predstavenie, kde obrazne povedané potíte krv a vidíte, že ľudia sa dvíhajú a odchádzajú, to sa potom naozaj ťažko dohráva,“ vraví úprimne.

Myslí si však, že ak sa divákom predstavenie nepáči, mohli by počkať aspoň do prestávky a potom odísť. „Je to elementárna slušnosť. Úcta k hercovi, ktorý poctivo pracoval, a aj k ostatným divákom, ktorí to chcú sledovať, ale sú vyrušovaní.“