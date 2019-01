Tehotná Natália Hatalová prezradila plány s dieťatkom

Speváčka Natália Hatalová (29) vraví, že chce byť najmä pohodová mama. „Veľké novoročné predsavzatia si nezvyknem dávať, mám rada, keď veci prídu spontánne a postupne, nie zo dňa na deň,“ hovorí. Keďže je v siedmom mesiaci tehotenstva, nehrozia u nej ani výzvy typu – od Nového roka chudnem, či budem cvičiť. „Keď som bola mladšia, toto boli presne moje predsavzatia – budem sa zdravo stravovať, pravidelne budem chodiť cvičiť a behávať. Vôbec som to nedodržala,“ vraví so smiechom. Práve kvôli radostnému očakávaniu si však tentoraz niečo predsavzala. „Aby bolo menej stresu a viac oddychu, čo, samozrejme, záleží najmä na mne, aby som si vedela lepšie manažovať čas a nestresovala sa z vecí, ktoré neviem ovplyvniť. Čo sa týka mamičkovských predsavzatí, chcem byť pohodová mama, ktorá si to užíva a nie je vystresovaná. Pre dcérku chcem byť prísnejšia matka, ale láskavá. Aby mala od mňa lásku a vedela, že má vo mne oporu a môže sa na mňa spoľahnúť,“ vysvetľuje Natália.

Svoje dieťa má v pláne podporovať aj v prípade hudobného smerovania. „Keby som videla, že má potenciál a má rada hudbu ako ja, vedela by som jej odovzdať skúsenosti a viesť ju. A aj keď je to ešte riadne ďaleko, teším sa už na to, keď bude chodiť do školy – na prvé čítanie, učenie.“ S manželom Ladislavom speváčka rada cestuje po svete a aj v tejto záľube by chceli pokračovať s potomkom. „Určite by som ho chcela viesť k mnohojazyčnosti, aj my s manželom hovoríme viacerými jazykmi, čo má pri cestovaní opodstatnenie. Uvidíme, aké bude dieťatko povahovo, či sa s ním bude dať cestovať už trebárs po polroku. Ale pokiaľ bude po nás, my sme s manželom pokojné povahy a cestovanie si užívame. Radi by sme mu ukázali miesta, ktoré sme navštívili a páčili sa nám.“

