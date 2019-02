TIETO kuriózne veci nosí tanečnica Mirka Kosorínová v kabelke vďaka synovi

Známa blondínka priznáva, že odkedy sa stala matkou, zmenila vzťah ku kabelkám. „Skôr som presedlala na praktickejšie veci. Nosím teda ruksaky. Uvedomila som si, že keď musím naháňať dieťa, potrebujem obe ruky voľné,“ smeje sa Mirka pri téme, ktorú dôverne pozná každá matka malého dieťaťa. Klasickú kabelku, akú mala na spoločenskom podujatí kde sme ju stretli, teda nosí len výnimočne. „Užijem si ich, keď idem do spoločnosti. No nastúpila som už zase do práce, takže mám aj ,pracovné‘ kusy. Nosím pomerne dosť veľa vecí, aj keď sa to snažím obmedzovať, aby som nemala tašky veľmi ťažké. Nevyhnem sa však tomu, že mi syn v škôlke do kabelky vždy niečo prihodí – drevo, šišky, kamene. Stále niečo, čo rozhodne treba brať domov,“ vraví so smiechom.

Praktická

Majiteľka tanečnej školy a detského centra si na nedostupný luxus nepotrpí práve kvôli svojej ratolesti. „Mám obľúbené tašky, no nedisponujem veľkým množstvom. Skôr si vyberám kvalitnejšie kúsky, nie som však ochotná dať za kabelku nekresťanské peniaze, keďže je to vec, ktorá sa povaľuje na ihrisku a hocikde. Vyberám si také, čo sú kombinovateľné a hodia sa mi k rôznemu oblečeniu,“ opisuje svoj kabelkový štýl. Vo farbách Mirka neexperimentuje, čierna je pre ňu univerzálna. „Mám však veľmi obľúbenú sivú kabelku, tá farba sa dá nosiť aj v zime aj v lete. Veľmi rada nosím aj tmavomodrý ruksak. Hnedá farba je tiež fajn, no na jar a v lete rada siahnem aj po pestrejších.“

Praktický obsah kabelky:

„Kvôli synovi mi nemôžu chýbať vlhčené utierky, či voda.“ Mirka sa nezaobíde ani bez diára. „Bez neho som stratená. Keď si vec nezapíšem, neviem, kde sa mám nachádzať,“ priznáva so smiechom.

Mirka nosí dva telefóny: „Chcela som to zredukovať, ale nepodarilo sa. Jeden je súkromný a druhý firemný.“

