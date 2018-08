Šokujúce FOTO Jiřího Bartošku: Guľka v hlave, cigaretka v ústach

V seriáli Za sklom stvárňuje český herec Jiří Bartoška gaunera, ktorý na svoje nekalé praktiky doplatil smrťou. A ako to v dobrej kriminálke býva, aj jeho vražda bola dobre premysleným ťahom. Aby vystrelený mozog pôsobil čo najdôveryhodnejšie, do parády si ho zobrala jedna z najlepších slovenských umeleckých maskérok. Ako vznikala jeho náročná maska, ktorá aj Michaele Kickovej dala zabrať?

Krv a mozočky

„Vždy hercom vytvorím vhodné podmienky, aby im bolo príjemne. O Jirkovi Bartoškovi je známe, že je neposedný, no v mojom maskérskom kresle ma presvedčil o opaku,“ prezrádza na charizmatického českého Alaina Delona Miška Kicková.

Vytvoriť masku, ktorá sa na televíznych obrazovkách objavuje v plnom rozlíšení, nie je malina a do bodky to potvrdzuje aj Bartoškova seriálová vražda, ktorá pôsobila naozaj reálne. „Boli tam aj špeciálne efekty, keď sme do tlakovej trubice naliali tekutinu, ktorá spôsobila efekt rozprsknutia mozgu na skle,“ prezrádza umelecká maskérka. A čo konkrétne obsahovala tá tekutina? „Krv a umelo vyrobené mozočky, aby to pôsobilo čo najuveriteľnejšie,“ prezrádza tajomstvá svojho umenia.

Skrátka „Barťák“

Okrem vystreleného mozgu musela ešte Bartoškovi nalepiť strelnú ranu na čelo aj na záhlavie. „Tieto dve silikónové aplikácie som si v spolupráci s Maťom Jankovičom prerobila doma a na pľaci som to Jirkovi už len lepila a farbila maskérskou krvou,“ vysvetľuje sympatická tmavovláska, ktorá sa na zrazení „namakala“ spolu s kolegom dva dni. Aj samotné lepenie a farbenie trvalo približne dve hodiny, no výsledný efekt bol na nerozoznanie od skutočnej strelnej rany.

A ako na Mišku pôsobil český sympaťák, ktorého súčasťou je vždy aj zapálená cigaretka? „Je to jeden milý, charizmatický herec, s ktorým veľmi rada spolupracujem. Nikdy sa na nič nesťažuje a vždy je pre mňa potešením pracovať s ním. Je to skrátka super človek.“