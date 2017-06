To bol ale nápad! Junior pripravil manželke k výročiu sobáša netradičný DARČEK

Ale to uteká! Je to už päť rokov, čo si Junior vzal za manželku vtedajšiu produkčnú markizáckeho Telerána Antóniu. V júli 2013 sa im narodila dcéra Alexandra. „Je to doteraz to najlepšie, čo som v živote urobil,“ tešil sa otecko. Čoskoro bude jeho princezná oslavovať štvrté narodeniny. „Povedala nám, že sa chce stať legendou. Neviem síce, čo to v jej poňatí znamená, ale podporujeme ju v tom,“ smeje sa Milan. Saška tancuje vo folklórnom súbore Čarovné mini Ostrôžky, a keď ide na vystúpenie, poctivo od rána nacvičuje doma pred zrkadlom. Baví ju to.

Navarili by si lepšie

A ako párik oslávil prvú manželskú päťročnicu? „Sašku sme nechali u tety a išli sme do kina na skvelý film Úplní cudzinci. Potom sme zašli do reštaurácie. Hm, doma by sme si navarili lepšie,“ priznáva Milan nie veľmi úspešnú časť sviatočného dňa. „Tonička potom dostala kyticu, z ktorej sa rozkýchala, lebo je alergička. Ale bola nádherná…“ Dvojica si dopriala aj darček: „Neriešili sme ani obnovu obrúčok, ani prsteň. Našou slabosťou sú slnečné okuliare, tak sme si nadelili hneď päť kusov. Ja svoje totiž strácam,“ prezradil. Mimochodom, láska Milana k manželke má ešte jeden rozmer. „Strážim si ženu tak, že sa mi podarilo presvedčiť ju, aby chodila na ženské preventívne prehliadky,“ dodal Milan, ktorý moderoval tohtoročný Avon Pochod proti rakovine prsníka.

