TO NEMYSLÍ vážne: Erika Judínyová má zvláštne želanie do nového roka

Blíži sa koniec roka, väčšina ľudí bilancuje a hodnotí uplynulý rok. Erika Judínyová sa však tomu dosť vyhýba. Hovorí si, hlavne, nech sa nič nedeje. „Ja som spokojná a prajem si, aby sa v mojom živote diali čo najmenšie zmeny, pretože tak, ako to je, je to fajn,“ pochvaľuje si moderátorka.

Dokonca si nedáva ani predsavzatia. „Možno, keď som bola mladšia, ale teraz nie. Život vás aj tak dostane, kam chce, takže sa mi to zdá zbytočné,“ dodáva. Jedna zmena sa však v jej živote v nasledujúcom roku zrejme udeje. Aj keď sa s tým neponáhľa, je pravdepodobné, že spolu s manželom Štefanom Skrúcaným (58) sa konečne presťahujú do nového domu. „Je tam ešte veľmi veľa roboty, ale nás, našťastie, nič netlačí. Keď budeme mať pocit, že už prišiel čas, tak sa presťahujeme. Práve zariaďujeme, teraz sme vyberali dlažbu. Máme skvelú interiérovú dizajnérku a na ňu sa úplne spoliehame. Bola som sa pozrieť u nej doma, poznám aj jej prácu, ktorú robila u iných ľudí, takže jej úplne dôverujem,“ hovorí.

Noví členovia rodiny

Erika je milovníčkou mačiek a hoci v byte žiadneho štvornohého miláčika nemajú, presťahovaním do domu sa to zmení. „Števko už vie, že do domu bude musieť namontovať mačacie dvierka,“ hovorí so širokým úsmevom s tým, že určite poskytnú domov zvieratku z útulku.

„Samozrejme, budeme to istým spôsobom limitovať, aby sa z nás nestali podnájomníci a z mačiek domáci páni,“ smeje sa Erika. Zatiaľ si musí vystačiť so šiestimi mačkami, ktoré sú doma u maminy. Ale ani v robote sa bez nich nezaobíde. Keď je Erika v strižni, erárny markizácky kocúr dobre vie, že vtedy sú tam otvorené dvere aj pre neho. „Niekedy mu prestriem svoj kabát a na ňom sa spokojne zohrieva. Alebo keď si sadnem za počítač, tak si ľahne za mňa a zase on mne zohrieva chrbát,“ hovorí a s radosťou nám ukazuje fotky.