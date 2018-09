To by ste o nej nepovedali: Táňa Pauhofová priznala KURIÓZNU TÚŽBU!

Už o pár dní príde do kín film Po čom muži túžia. Na hlavného hrdinu komédie v podaní Jiřího Langmajera sa sype jedna pohroma za druhou. Korunu tomu nasadí krásna mladá šéfredaktorka Leona, ktorú dosadia na jeho miesto – Táňa Pauhofová.

Vo filme Po čom muži túžia hráte šéfredaktorku pánskeho časopisu. Strpčujete mužom okolo seba život, ste prísna šéfka?

Keďže ide o romantickú komédiu, taká je aj moja Leona… Ja som tam za tú dobrú. (Úsmev.)

Vedeli by ste si predstaviť byť šéfkou časopisu? Napríklad módneho? Lákalo by vás to, keďže sa o vás vie, že máte pozitívny vzťah k móde?

Mám kladný vzťah k móde, aj k záhradke, aj k autám… Viem si predstaviť všeličo. Na chvíľku. Mám šťastie, že si všeličo môžem pri svojej práci aj odskúšať a pri tom, kým mi šťastie a sily dovolia, aj ostanem.

Aj si kupujete módne časopisy? Ak áno, inšpirujete sa nimi? Nájdete v nich niečo, čo si hneď musíte ísť kúpiť? Alebo skôr čítate knihy a aktuálne informácie si hľadáte na webe?

Správy sledujem skoro stále, v telefóne. Ak sa bavíme o čítaní, čítam v prvom rade knihy. A veľa. Najviac si kupujem časopisy s receptmi, keďže zbožňujem variť a piecť. Inšpirácií v tomto smere nikdy nie je dosť. Módne podľa nálady, rada sledujem tvorbu našich a českých návrhárov, ktorých obdivujem. Tiež sa v nich pošťastí nájsť rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Inak nie som obeťou módnych časopisov. Nemám na to vlohy. (Smiech.)

Na spoločenských podujatiach ste vždy tip-top nahodená, čo vzbudzuje dojem, že módu máte v malíčku.

Móda určite nie je mojou vášňou, skôr obdivujem kreativitu tvorcov. A je to jeden zo spôsobov sebavyjadrenia. Ale nemám potrebu sa jej venovať.

Na vašej štíhlej postave nevidieť vášeň pre varenie, pripravujete teda skôr zdravé diétne jedlá?

Varím všetko, aj tradičnú slovenskú kuchyňu. Ja som bola vychovávaná k vareniu odmalička.

Čomu sa ešte najradšej venujete vo voľnom čase?

Najradšej mám spánok, prechádzky a spomínané varenie a pečenie.

V súvislosti s vaším novým filmom – viete, po čom muži túžia? Odpozorovali ste v živote, čo je pre väčšinu z nich najdôležitejšie?

Odpozorovala som, že je to prudko individuálne. Pre väčšinu je však najdôležitejšie byť šťastný. Prístupy a názory na to, čo to šťastie je, alebo čo nás šťastnými urobí, sa rôznia. Takže treba konkrétne pátrať u tých mužov, na ktorých nám záleží.

Po čom najviac túžite vy? Zrejme teraz máte iné túžby, aké ste mali ako dieťa... Zaujímajú ma aj také tie „povrchné“ ako dom, auto, svadba?

Moje túžby nemajú konca. Zo všetkých vyberiem aspoň túžbu precestovať celý svet. Alebo naučiť sa chodiť po rukách. A túžba byť kvalitným a dobrým človekom.

Vyplnili sa vám niektoré túžby z minulosti?

Áno, veľmi veľa. Vlastne skoro všetky, ktoré boli naozaj dôležité. A niektoré aj tie, ktoré som už nepotrebovala. Treba si na tie svoje túžby dávať pozor.

