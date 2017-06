Tomáš Bezdeda priznal, v čom mu žena veľmi chýba. Budete milo prekvapení!

Bývalý superstarista je už dlhší čas bez priateľky. Netají, že okrem lásky mu chýba ženská pomoc pri nakupovaní. „Pritom nakupujem rád. Nerobí mi problém ani dlho stáť v kabínke a dookola sa vyzliekať a obliekať. Horšie je, že vlastne neviem, čo si mám vybrať. Ak teda potrebujem niečo nakúpiť, tak si toho vyberiem viac naraz, ale len za asistencie kamarátky,“ priznáva.

Problémové ruky

Tomáš si potrpí na pohodlnosť, no občas má chuť dať si niečo obtiahnuté. „Makám na sebe, ale ešte nemám telo v tvare trojuholníka. A pri skúšaní som zistil to, čo som si doteraz nikdy nevšimol – že mám extrémne dlhé ruky oproti zvyšným častiam tela,“ smeje sa.

V tom istom

Tomáš si množstvo vecí nakúpil v Amerike, kam chodieva za strýkom. „Kúpil som si asi dvadsať tričiek rovnakej značky a pri dokrútkach šou Tvoja tvár znie povedome to vyzeralo, že som mal stále oblečené to isté. Spomínam si, ako som tým štval režiséra. Vravel mi: Do kelu, Tomi, čo stále nosíš tú svoju značku, veď to ani na kamere nemôže byť!“

Bielizeň nie je problém

A trúfol by si Tomáš kúpiť niečo na oblečenie pre prípadnú priateľku? „Jednoznačne peknú spodnú bielizeň. Najprv by som si to doma poriadne okukal a určite by som kúpil správne,“ uzavrel sebaisto.

