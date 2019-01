Tomáš Maštalír o Tribeči: Keby som tam išiel sám, tiež zablúdim! Preto...

Keď sa darí, tak sa darí. S týmto tvrdením sa určite stotožňuje aj Tomáš Maštalír (41), ktorému sa život za posledné obdobie radikálne zmenil. Po nečakanej a hlavne expresnej svadbe s Banskobystričankou Kristínou (34) má opäť dôvod na úsmev. Príčina je jasná! Prvýkrát sa stane otcom a rok 2019 tak bude pre neho navždy zlomový.

Zamilovaný po uši

To, že bábätko s manželkou plánovali, je zrejmé a že sa tomu obaja neskutočne tešia, je ešte jasnejšie. Aj keď je dvojica, čo sa ich súkromia týka, skúpa na slovo, všetko prezradila ich spoločná návšteva kina – konkrétne premiéra filmu Trhlina, kde si Tomáš zahral. Herec tam svoju manželku oficiálne uviedol do spoločnosti za prítomnosti novinárov a fotografov. Zatiaľ čo doteraz bol v rámci svojich expriateliek skúpy na dotyky pred verejnosťou či iné prejavy náklonnosti, pri Kristíne to je iné. Počas celého večera ju nežne držal za ruku alebo okolo pliec a nešetril zamilovanými pohľadmi či úsmevmi. Skrátka, títo dvaja sa našli. Pani Maštalírová, ktorá pracuje na Úrade vlády, si výkon svojej polovičky na plátne užila už aj s ich spoločným potomkom v brušku. A to bolo zrejme pre herca viac, akoby vypredal všetky kinosály sveta.

Neveriaci Tomáš?

A keď už je reč o jeho poslednom projekte Trhlina, kedy sa prvýkrát stretol s knihou Jozefa Kariku, podľa ktorej sa natočil film? „Priznám sa, že ma na tú knihu upozornili chalani z DNA Production. Netajili sa tým, že majú o to záujem, a ja som si to na ich popud prečítal,“ priznáva Tomáš Maštalír, ktorý si v Trhline zahral postavu učiteľa Dávida. Vo filme stvárňuje racionálne uvažujúceho muža, ktorý na príbehy z Tribeča neverí a pochybuje aj o tom, že tam za záhadných okolností miznú ľudia. Ako je na tom však herec v reálnom živote? Verí na tieto legendy? „Tak ako sa píše v knihe, aj v dobových záznamoch, a nakoniec sa o tom hovorí aj vo filme, niečo zvláštne tam je. Nikomu sa nepodarilo vystopovať, čo to je. Tým, že sa tam kedysi ťažila železná ruda, môžu tam byť naozaj trhliny v zemi a skalách, ktoré môžu viesť až k ložiskám železnej rudy. Tá má určite veľkú energiu a môže ktoviečo spôsobovať... Nikdy to exaktne nepomenovali a nedokázali, ale v každom prípade, keď si človek prečíta knihu a ide na Tribeč, tak chce niečo pocítiť,“ hovorí s nadhľadom. Priznáva tiež, že v súkromí nie je veľkým fanúšikom hororov alebo paranormálnych javov. No čisto zo zvedavosti, išiel by na tribečský výstup aj teraz? Bez kamier... „Bez sprievodcu je tam veľmi ľahké stratiť sa. Na veľa miestach to tam vyzerá úplne rovnako. No ak potrebujete vedieť konkrétnu odpoveď, tak na Tribeč by som išiel, ale s niekým, kto to tam aspoň trošku pozná. Lebo som stopercentne presvedčený, že keby som tam išiel sám alebo s ľuďmi, ktorí tam nikdy v živote neboli, tak zablúdime,“ netají.

Na dovolenke relaxuje takto...

Ako herec priznáva, spisovateľ Jozef Karika mu bol známy už aj predtým, no Trhlina sa k nemu dostala sprostredkovane. Keby ho možno nenasmerovali správni ľudia, možno by ju dodnes neprečítal. No predsa len, keď sa mu dostane pod ruku nejaká dobrá kniha, aký žáner uprednostní? Drámu, romantiku alebo krimi? „Pokiaľ nedostanem knihu na niečie odporúčanie, má v podstate u mňa šancu každá kniha. Keď sa však dočítam do polovice a ničím ma neosloví, tak ju jednoducho nedočítam. Ale úprimne – pri množstve textov, ktoré sa musíme učiť a čítať, nedostanem sa k všetkému, čo chcem. Nejaká selekcia tam je, ale tá je daná množstvom priestoru, ktorý človek na čítanie má. Samozrejme, na dovolenke rád ležím na ležadle a čítam knihu,“ dodal na záver budúci otecko, ktorý sa už musí pomaly pripravovať na o čosi rušnejšie dovolenky.