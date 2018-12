TOTO boli najsexi manželia z filmu S tebou mě baví svět. Darilo sa im dobre aj v súkromí?

Išla si za svojím

Zdena Studenková (64), alias Gábina Bednářová

Jednej z našich najlepších herečiek sebavedomie nechýba, ale má aj dostatok sebareflexie. Bez problémov súhlasila s tým, aby ju v komédii pre zlú češtinu predabovala Naďa Konvalinková. Dokonca jej potom za to ešte poďakovala. Pocit vlastnej sebahodnoty si musela vybudovať v čase, keď jej otca zavreli na osem rokov ako politického väzňa. Učiteľky jej to dávali najavo a manipulovali deti, aby sa so Zdenou nekamarátili. Už vtedy si však povedala, že sa nedá zlomiť.

Dobré výsledky v škole nemohli len tak ignorovať. Prišlo prvé manželstvo so spolužiakom fotografom Ivanom Kostroňom, asi po roku si dali zbohom. Štrnásť rokov vydržala s režisérom Stanislavom Párnickým, ktorý bol v čase ich zaláskovania ešte ženatý. Majú spolu dcéru Simonu. Keď však spoznala o 17 rokov mladšieho Braňa Kostku, nadobudla pocit, že pri Párnickom starne o čosi rýchlejšie. Dala bodku za manželstvom s režisérom a išla opäť za svojím. Asi nikto jej láske s Braňom nedával šancu, ale herečka je zvyknutá nenechať sa zastrašiť a ísť za tým, čo cíti a čo chce. Aj oni mali vzťahovú krízu, ktorú prekonali a sú spolu 24 rokov!

Hrozil mu doživotne vozík

Pavel Nový (70), alias Pepa Bednář

Vyšportovaný sympatický herec tiež zažil riadne peripetie so zdravím. V roku 2007 sa nakazil západonílskou horúčkou a skončil na vozíku. Prognózy zneli hrozivo, už sa nemal postaviť na nohy. Ako sa hovorí, pevná vôľa všetko zdolá a Pavel naozaj chodí po svojich a športuje. Aj výborná kondícia mu dopomohla k tomu, aby sa z nebezpečnej choroby vystrábil.

Aj on patrí medzi hercov, ktorí žijú v dlhoročnom manželstve. Bola to láska zo školy a trvá takmer päťdesiat rokov. Má dve dcéry Terezu a Kateřinu. Práve jeho tri baby mu boli v najťažších chvíľach veľkou oporou. Okrem toho je známy tým, že celý rok nosí kraťasy, je vášnivý otužilec.