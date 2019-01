TOTO je najslávnejšie miesto celebritných nerestí: Drogy, sex a nedeľné gay párty

Michaela Jackson, Elthon Joh, Mick Jagger, Liza Minneli, Jerry Hall, Salvator Dali, Brooke Shields, Debbie Harry, vtedy novomanželia Donald a Ivana Trumpovci a mnoho ďalších osobností sa prišli do Studia 54 odviazať a zabaviť.

Ak sa do klubu chcel dostať obyčajný smrteľník, musel mať buď výnimočné kontakty, alebo byť dostatočne pekný, aby prešiel cez vyberačov vstupného. Na to, či je nový návštevník/návštevníčka dostatočne pekný alebo pekná, dohliadal jeden zo štyroch majiteľov. Pre svojich prominentných hostí chcel totiž vždy zabezpečiť len ten najlepší "materiál". Týkalo sa to aj drog a alkoholu, o ktoré tam nebola núdza.

Okrem kokaínu nebol tabu ani neviazaný sex. Údajne tretie poschodie slávneho klubu slúžilo na tieto účely. Nedele boli určené pre gay párty.

Klub nerestí, z ktorého vraj po skončení každej prehýrenej noci odnášali vrecia plné peňazí, zatvorili vo februári 1980. Jack Nicholson, či Sylvester Stallone, mimochodom vraj veľmi nepríjemný hosť, patrili k tým, ktorí si v bare dali posledný drink. Hoci klub neskôr obnovili, už sa netešil až takej popularite, hoci v ňom po nociach vyvádzala samotná Madonna. O päť rokov neskôr Studio 54 definitívne zavreli.