TOTO je Stingov recept na všetky neduhy sveta: Tantrický sex a joga!

Sting nedávno vystúpil v Prahe, jeho manželka Trudie zasa poctila návštevou filmový festival v Karlových Varoch. Na vädnutie a starnutie táto rozlietaná dvojica nemá čas, stále sa cítia pri sile, ktorú im vraj dodávajú najmä ich maratóny v posteli. Tantrický sex a joga, to je údajne recept Stinga a jeho manželky na všetky neduhy sveta.

Sám Sting v rámci kondície behá aj po šesťdesiatke osem kilometrov denne a je na makrobiotickej diéte. Tento horlivý záchranca dažďových pralesov, podporovateľ juhoamerických Indiánov a hudobník, ktorý sa netají podporou ľudí väznených v totalitných režimoch, má okrem všetkých aktivít dosť času aj na osobný život. Počal šesť detí, dve s prvou manželkou Frances Tomeltyovou a štyri s Trudie Stylerovou. Obe dámy sú herečky, ale v posteli zjavne nikdy nič nehrali, pretože o Stingovi kolujú v tomto smere hotové legendy. A na Trudie hneď vidno, že je na nich aj dosť pravdy.

Priznanie prezidenta Andreja Kisku: Po narodení dieťaťa sa strašne OPIL

Zvládli neveru

Sting a Trudie sa zobrali po desaťročnej známosti, v roku 1992. Ona producentka a herečka a on hudobník, ktorý vraj každú sekundu zarobí jednu libru. V brandži sú manželia veľmi obľúbenou dvojicou a aj sami sa majú zjavne veľmi radi, pretože okrem jogy je ich slabosťou tantrický sex, ktorý vraj trvá aj sedem hodín a prináša im jeden orgazmus za druhým spolu s dokonalým relaxom. Priebeh rituálov, samozrejme, obaja taja, ale tvrdia, že sa v tom stále vzdelávajú.

Erotika ako umenie

Sting prezradil, že cit pre erotiku je rovnako dôležitý ako umenie alebo politika, a zmysel pre diplomaciu zasa dokázala Trudie, keď nedávno jeden neúnavný paparaco prichytil jej muža na zadnom sedadle auta s celkom inou ženou. Neverník Sting mal však šťastie – Trudie iba mávla rukou a povedala, že takýto otvorený manželský život jej vyhovuje a je viac ako rozdeľovanie všetkých tých pekných a drahých spoločných nehnuteľností na polovicu.

Okrem toho jej vraj nikto nepripraví voňavý kúpeľ so sviečkami a s masážou tak, ako Sting. „Potom sa na seba dlho pozeráme, rovno do očí,“ povedala Trudie v jednej televíznej relácii. „Manžel trávi dlhý čas na cestách a tak je pre nás ten dlhý pohľad alebo spoločne prežitý deň oveľa dôležitejší než samotný sexuálny akt.“

Najhranejší hudobník

Aj podľa Stinga je takýto rituál kľúčom k zdravému životu. To, aby sme žili, ako nám naše pudy velia, a aby sme sa aj v intimite cítili spokojne, je vraj predpokladom dlhého a aktívneho života. Asi vie, o čom hovorí, má šestnásť cien Grammy, tri nominácie na Oscara a predal viac ako sto miliónov albumov. Dnes už je jasné, že spravil dobre, keď zavesil učiteľské povolanie na klinec a rozhodol sa naplno venovať svojej veľkej vášni, ktorou je už viac ako štyri dekády hudba.

Keď nedávno robili vo svete prieskum, ktorá skladba sa hráva vo všetkých rádiách sveta najčastejšie, bola to práve Stingova hitovka Every Breath You Take. Jeho koncerty sú neskutočný hudobný zážitok a vlani vydaním skvelého albumu dokázal, že ešte stále vie napísať veľké hity.

Nasledujúce koncertné turné vraj býva skúškou manželstva, ale Trudie je zvyknutá aj na to, že k hudobným úspechom a zákulisiu na koncertoch vždy patria aj pekné ženy. Vďaka spomínanému tantrickému prepojeniu si je však viac ako istá, že náhodné fanúšičky nemajú takmer žiadnu šancu, aby jej uchmatli Stinga natrvalo.

Legenda Sting: Na dôchodcu veru nevyzerá