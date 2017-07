Martin Šmahel si po rozvode s Mirkou Kalisovou sype popol na hlavu! TOTO už niky neurobím

Za deväť rokov stihli spolu prežiť romantický ošiaľ lásky, svadbu, splodiť dieťa a zažiť rozchod. Za svojím vzťahom dali osobný tréner celebrít a moderátor Martin Šmahel a moderátorka Mirka Kalisová (31) definitívnu bodku vysmiatou fotkou po tom, ako na súde prebehol bezproblémový rozvod. Rozchodom šokovali, lebo donedávna pôsobili ako dokonalý pár. Navyše, ani jeden nemá novú lásku. Čo sa teda medzi nimi stalo?

Príjemné rozchádzanie

Martin pre Šarm priznal, že ich rozvodové konanie bolo vlastne pohodové stretnutie. „My v podstate nemáme čo tajiť ani skrývať, pretože náš rozvod bol, poviem to trošku nadnesene, príjemná záležitosť. Na všetkom sme boli dohodnutí, viac-menej išlo o podpísanie papierov,“ priznáva.

Každý z bývalých partnerov sa vybral svojou cestou, no spája ich dcéra Mia, ktorej podľa Martina chcú obaja poskytnúť domov a silné zázemie. Mirka vo svojom byte a Martin vo vysnívanom dome, do ktorého sa prednedávnom presťahoval od rodičov. „Veľa vecí sme si s Mirkou vyrozprávali a ak by sa všetci rozvedení ľudia dokázali takto dohodnúť, bolo by to fantastické. Celkom rýchlo sa to medzi nami upokojilo a nastavilo tak, aby naša dcéra trpela čo najmenej,“ vysvetlil nám model.

Odznieva to pomaly

Martin Šmahel dnes rozdáva profesionálne úsmevy na všetky strany, nevyhýba sa spoločnosti žien a rád s nimi zapózuje na fotografiách. No na otázku, ako mu je naozaj, s vážnejšou tvárou priznáva, že nemá čo oslavovať. „Podľa mňa by bola hlúposť, aby človek pár dní po rozchode skákal od šťastia. Ale cítim sa vyrovnaný s novou situáciou, to je asi základ. Všetko ostatné doznieva pomaličky. Samozrejme, netvárim sa, že som vyhral v lotérii,“ hovorí úprimne.

Aj sebavedomý tréner sa dostal do situácie, keď si musel nastaviť iné zrkadlo, než na aké je zvyknutý v posilňovni. Pohľad do seba býva veľmi ťažký a nie každý dokáže svoje správanie správne zhodnotiť. „Uvedomovať si vlastné chyby, dokázať si priznať niektoré veci a pochopiť konanie a rozhodnutie toho druhého, to všetko je dôležité, aby ste dokázali s bývalým partnerom dobre vychádzať a riešiť podstatné záležitosti. V našom prípade je to výchova našej dcéry. Dôležité je pozerať sa do budúcna, ako môže vyzerať váš život po takýchto zmenách,“ vysvetľuje Martin.

Viem, kde bola chyba

Svoju citlivú dušu odhaľuje aj priznaním chýb, ktoré už nechce opakovať. „V budúcom vzťahu by som sa snažil viac prejavovať náklonnosť a pozornosť. To v našom vzťahu pravdepodobne chýbalo – partnerská neha a viac emócií, ale nebolo to iba o tom. Bolo veľa vecí, ktoré mi pripadali ako priority. Hnal som sa za vecami, ktorými som podmieňoval šťastie. Ale pochopil som, že buď šťastní ste, alebo nie. Nedá sa to podmieňovať dosiahnutím niečoho alebo kúpou nejakej veci… Na takejto chybe sa treba poučiť. Vo svojom vlastnom živote som poskočil o stupienok vyššie, čo sa týka vnímania a uvažovania,“ uzatvára Martin Šmahel. Prezradil, že na nový vzťah sa ešte necíti, ale doma s hlavou v dlaniach sedieť nemieni.

