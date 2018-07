TOTO by ste v jej kabelke nečakali: Speváčka v nej vláči výbavu profesionálnej vizážistky!

Speváčka svoje kabelky rozdeľuje na praktické a pracovné, pričom pracovné sú paradoxne práve malé spoločenské. „Mám ich naozaj dosť a v rôznych farbách. Do nich hodím iba rúž, púder, kľúče, peniaze a kreditku,“ vraví. Inak má vždy jednu hlavnú, ktorú nosieva na bežný deň. „V rámci praktickosti bežného života potrebujem väčšiu kabelku a nech nie je ani príliš elegantná, ale ani športová. Musí byť veľká, aby sa mi tam toho veľa zmestilo – niekedy tam dám aj tablet,“ hovorí.

Bežný obsah jej kabelky sú štetce, korektor, mejkap paletky a paletky očných tieňov. „Nemôžu chýbať slúchadlá, peňaženka, antibakteriálny gél a krém na ruky, pretože neznášam pocit suchých rúk. Mám tam aj viacero rúžov, niekedy sa strácam v tom, ktorý je v ktorej kabelke a neviem nájsť ten, ktorý práve chcem,“ smeje sa. Natália často pracuje do noci, potrebuje si mejkap priebežne upravovať, a keďže podstúpila vizážistický kurz, vie si pomôcť sama. „V kabele je naozaj príprava na večer. Tým, že spievam a skáčem, mejkap sa zničí, takže vždy mám pri sebe prvú pomoc.“ Často si preto bráva dve kabelky – jednu veľkú, v ktorej má všetko potrebné a po skúške ju nechá v šatni, a druhú malú, ktorú si potom vezme so sebou k stolu.

Manžel s vkusom

Väčšiu vášeň ako na kabelky má však Natália na topánky. „Večer si zvyknem pozerať internetové obchody,“ smeje sa. Niekedy hľadá inšpiráciu a podobne je to aj pri kabelách. „Nejakú si vyhliadnem, poviem si, že je to taký kúsok, ktorý určite využijem. Nepotrpím si na drahé značky. Viem, že kvalitu a dizajn nájdem aj v lacnejších kúskoch. Mám rada univerzálne kabelky, zlatý stred. Oceňujem praktickosť a mám aj nadčasové kúsky. Niekedy som však veľmi nerozhodná.“ A vtedy ju zachráni manžel. „Často mi vie lepšie poradiť v momentoch, keď si už neviem dať rady. Raz som asi päť hodín pred plesom celá nešťastná nevedela zladiť kabelku ani doplnky k šatám. A to som v obchodoch strávila naozaj dosť času. Tak sme išli nakupovať spoločne a všetko sme vďaka manželovi našli. Žasnem, je neskutočné, aký ma na to cit. Vie ma odhadnúť a má štýl, trafí hneď,“ chváli manžela.

