FOTO: Luxusná spálňa módnej dizajnérky: Toto by ste nečakali - kožu má aj na stene

Poznáme ju najmä ako návrhárku impozantných rób, no jej rukopis vidieť aj na zariadení jej domu. Splnila si ním viacero snov a jeden súvisí so spálňou. „Vždy som chcela mať spálňu, kde zadná stena za posteľou bude kožená s vťahovanými gombíkmi. Tu sa mi to podarilo. K stene sa prispôsobila posteľ, ktorú som si dala vyrobiť v našej dielni,“ hovorí Daniela o splnení sna dizajnovou dekoračnou stenou.

Experimentátorka: Návrhárka Daniela Kralevich zažila čokoládové peklo. Týždeň sa z neho liečila!

Pamiatka na starkého

Zariadenie miestnosti sa nesie v hnedých tónoch. Okrem steny v štýle chesterfieldu, ktorá celej spálni dominuje, je tu i ďalší kúsok, ktorý návrhárke robí radosť. „Špeciálne som pyšná na ručne tkané perzské koberce. Dostala som ich od starého otca, preto si ich veľmi cením,“ vraví s dojatím. Atraktívna čiernovláska priznáva, že ak môže, rada si pospí. „V poslednom čase mám však veľmi veľa práce, chodievam spať neskoro, okolo jednej, druhej, niekedy tretej hodine a vstávam o šiestej-siedmej. Ale keď mám čas, veľmi rada a dlho spím. Keď sa môžem zobudiť o desiatej, je to pre mňa absolútny luxus. No to sa týka len niektorých víkendov.“

FOTO: Šperky v cene bytu! TÁTO dáma prišla na galavečer OTO s hriešne drahou „výzdobou“

Rozmaznaná hodvábom

Vo vlastnoručne navrhnutej posteli si potrpí na posteľné obliečky, ktoré si – ako inak – tiež navrhla. „Vyrábame ich z americkej bavlny. Je príjemná na dotyk a výborne sa v nej spí. Čo sa vzorov a farieb týka, určite by som si neobliekla posteľné príslušenstvo do pestrých farieb, nemám rada, keď je farebná kombinácia príliš násilná. Preferujem čiernu a stačí, keď obliečky majú vzor na vankúšoch a paplónová časť už je hladká, jednoduchá. Teda farebne tón v tóne, prípadne jemne podčiarknuté hodvábnou zlatou alebo striebornou niťou,“ vysvetľuje návrhárka, ktorá najčastejšie spáva v saténovo- hodvábnej nočnej bielizni, opäť z jej dielne. „Buď mám nočnú košieľku alebo veľmi jemný župan. Občas sa stane, že spím nahá alebo v tričku, podľa aktuálnej nálady. Počas spánku nemám rada na sebe naobliekaných veľa vecí.“

Chúťky v posteli si Natália Hatalová s manželom uspokojujú aj TAKTO!

Atmosféru ladí sviečkami

Keď jej čas dovolí, zaspávanie si spríjemňuje rituálom. „Obvykle som už rada, že padám do postele. Ale hneď vedľa spálne je kúpeľňa, takže keď mám trošku čas, ľahnem si do vane so soľou a relaxujem. Na nočnom stolíku mám naukladané prípravky z Mŕtveho mora, ktoré dovážam z Izraela a vždy pred spánkom sa nimi natieram. Mám tam aj oleje – vanilkový, či z granátového jablka. A ešte nesmie chýbať voda, lebo cez noc sa často budím na to, že som smädná,“ vysvetľuje Daniela. V spálni sa nedajú nevšimnúť dekoratívne sviečky. Tiež sú z jej produkcie. „Sú špeciálne tým, ako vyzerajú. Nádherne zdobené a škála vôní je široká. Vône si často obmieňam, obľubujem najmä vanilku s horúcou čokoládou a perník so zázvorom. Sviečky sú, samozrejme, aj súčasťou môjho vaňového rituálu,“ vraví so smiechom. V spálni návrhárky by sme márne hľadali televízor. „Nikdy som nechcela mať v spálni televízor, pretože si myslím, že ten sa má pozerať v obývačke a spálňa má byť na spanie. Zbožňujem však víkendové rána, lebo som si kúpila do záhrady dve palmy a keďže je stále ešte relatívne teplo, môžem mať otvorené francúzske okná, pozerám sa na palmy a cítim sa dovolenkovo. V tom sa vyžívam.“