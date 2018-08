Trendová mamička Eva Longoria: Tehotenstvo nie je choroba a ONA je toho dôkazom!

Ako sa hovorí, očakávanie dieťaťa nie je choroba, ale radosť a ženy by na to nemali zabúdať. „Fňukať“ doma s vyloženými opuchnutými nohami na stole nie je riešenie a treba žiť tak, akoby sa ani nič nedialo. Tohto hesla sa očividne drží aj krásna Eva Longoria, ktorá už čoskoro privedie na svet svoje prvé bábätko- chlapčeka.

Ženskosť nadovšetko

Eva Longoria sa do svojich štyridsiatich troch rokoch venovala iba sama sebe a malý chlapček jej už čoskoro obráti život hore nohami. Do tohto dňa D ale herečka žije akoby sa nič nedialo a hoci jej pribudli kilá navyše, venovaniu sa samej sebe stále nezanedbáva. Pravidelne chodí na masáže, pedikúru a ak je príležitosť neváha obuť si vysoké lodičky a nahodiť sa do gala. A tak to má byť, pretože byť ženou sa dá aj s tehotenským bruškom a určite aj po pôrode. Herečka patrí k trendovým ženám, čiže tepláková kultúra po príchode syna na svet, jej zrejme nehrozí...

Krok, ktorý vás zaskočí: TOTO urobila speváčka Dara Rolins Rytmusovi a aj údajnému milencovi

Alena Pallová má maniere ako americká hviezda: TOTO si nedovolí len tak hocikto!

TOTO ste určite nečakali: Rodinkárstvo v seriáli Milenky!

Misska Denisa Mendrejová rozhodne netrie biedu, no TOTO by ste od nej nečakali