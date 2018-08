Trpí pre zvrhlého manžela? Herečky šikanujú ženu najväčšieho hollywoodskeho zvrhlíka

Hoci tvrdí, že sama nič nespravila, padol na ňu poriadny kus hanby. Aj preto sa Georgina Chapmanová, manželka Harvey Weinsteina, ktorého desiatky žien obvinili zo sexuálneho obťažovania, sa doteraz snažila držať v ústraní. Lenže teraz začali rozhnevané celebrity útočiť aj na ňu. A na najcitlivejšom mieste.

Šaty na indexe

Georgina je totiž módna návrhárka, ktorá pracuje pre exkluzívnu značku Marchesa. Nuž a herečky začali jej šaty zámerne ignorovať. Ako trest za to, že žije s mužom, ktorý nútil k sexu desiatky žien, vrátane najväčších hviezd ako Gwyneth Paltrow nebo Angelina Jolie. Pritom Chapmanová hneď po prepuknutí škandálu od svojho muža odišla a ohlásila rozvod. Bývalé priateľky jej však nevedia zabudnúť to, s kým žila a užívala si luxusu. A tak prestali nosiť jej róby. Dokonca tvrdia, že jej šaty obliekali na Oscary a iné exkluzívne akcie z donútenia. Na príkaz jej mocného a nebezpečného manžela.

Nezaujímavý milenec

Najnovšie im vadí aj to, keď si róbu Marchesa oblečie niekto iný. Teraz si to zlizla Scarlett Johansonová. Krásna blondína sa totiž odvážila prísť do spoločnosti v šatách Marchesa, ktorých spoluautorkou je Georgina. A okamžite sa na ňu všetci vrhli ako supy, čo si to dovolila?! Pritom herečka na newyorskom Met Gala konečne oficiálne predstavila komika Colina Josta ako svojho nového partnera. Zrazu to však nikoho nezaujímalo a písalo sa len o tom v čom prišla.

Netušila s kým žije?

Scarlett si z toho veľa nerobila, koniec-koncov je šťastne zamilovaná a róba bola krásna. Šaty predvádzala so vztýčenou bradou, dokonca ich pochválila.

Georgina však už zjavne má všetkého dosť, a tak po prvý raz od prevalenia sa škandálu, poskytla rozhovor. „Existovala časť môjho ja, ktorá bola veľmi naivná”, povedala médiám a zdôraznila, že o manželovom správaní vôbec nevedela. „Aj preto je to tak neskutočne bolestivé! Verila som, že máme šťastné manželstvo“, tvrdila ľútostivo.

Tak snáď jej teraz celebrity odpustia a zase začnú nosiť jej šaty!