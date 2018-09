TVOJA TVÁR 2: Nečakaná poznámka Jasminy Alagič k Haasovej nohám, Loj v slipoch a spotená Fialová

Juraj Loj - sexi pohyby a striptíz

Juraj Loj spieval ako Robbie Williams.

Herec prezradil, že má Robieho rád od strednej školy. Jeho videoklip Rock DJ sa mu páči aj preto, že si v ňom robí zo seba srandu, je šašo, ktorý nič neberie vážne, ešte ani tie ženy.

"Zvyšok týždňa som strávil sťahovaním nohavíc," povedal Juraj, ktorý predviedol na záver pesničky naozaj striptíz. Ostal na pódiu iba v slipoch, z čoho padla Zuzane Fialovej sánka.

Zuzana Fialová: Šokoval si ma. Mal si záber, keď si bol 1:1 k Robbiemu, chytil si najťažšie tóny. Páčil si sa mi, spotila som sa...

Kuly: Fajnovo zaspievané, odhaľuješ nečakané možnosti a zákutia...

Z reakcií fanúšikov na FB: On bol najlepší. Zuzana nech neprerušuje hodnotenie iných porotcov, každý má právo vyjadriť svoj názor!!!

Martin Nikodým - ako socha slobody alebo pápež

Moderátor sa zahral na Liz Mitchel z Boney M, sprevádzal ho Martin Madej.

Andrej Bičan: Si ako socha slobody, bolo to slobodné a uletené.

Zuzana Fialová: Ty si veľká koketa! Martin má jemnú spodnú sánku, on je veľmi pekná žena! V polotme.

Dano Dangl: Najskôr som si myslel, že sa ku mne blíži podoba pápeža. Kvôli kostýmu... Ako duo ste boli výborní.

Jasmina Alagič - kubánska salonka prekvapila

Jasmina Alagič sa prevtelila do Kubánky Camily Cabello v pesničke Havana.

V rozhovore s Pycom povedala, že sa už cíti schizofrenicky, čo je v tejto šou super: Je v poriadku cítiť sa tu v neporiadku..." A netajila ani obavy z vystúpenia: "Už je to náročné, tu už sa neschovám za rozprávanie do rytmu. Už keď som to videla, vedela som že to bude prúser." Na Pycovu otázku, ako tancuje, odpovedala: "Asi tak, ako hrám na saxofón." Nakoniec to také zlé nebolo. V overale so strapcami a latexovom body, v ktorom bolo poriadne horúco, to dala na jednotku, aj keď sa bála, že si na pódiu rozbije ústa.

Kuly: (zatlieskal postojačky) Toto bolo zo speváckeho súdka! To, že si krásna žena, to ti hovorí každý, ale ty si vytiahla farbu! Jemne zamatovú plyšovú hračku, som prekvapený.

Dano Dangl: Ukázalo sa, že ty vieš spievať aj tancovať, čo je prekvapenie veľké. V niektorých uhloch si sa podobala na Zuzanu Fialovú. A teraz neviem, komu lichotím... (Mne!, vykríkla Zuzana)

Andrej Bičan: Tak nejako vyzerá kubánska salonka. Je celá biela, keď ju odbalíte, vnútri je čokoláda, keď sa do toho zakusnete, vystrekne šťava, presne, ako vystrekla z tvojho vystúpenia. Dnes vyfajčím 4 kubánske cigary, a večer si dám fľašu rumu...

Zuzana Fialová: Máš nádherný tmavý hlas, na šansóny, na čokoľvek.

Z reakcií fanúšikov na FB: Nakoniec si ju obľúbime, dobrý hlas.

Mary Bartalos - posadnutná démonom

Mary Barlatos si užila vystúpenie ako šialený Marilyn Manson. Povedala, že keď ho uvidela, mala zimomriavky ale potešila sa, že môže vypustiť svoje druhé ja.

Keď dospievala, stáli Dano Dangl aj Kuly. "Keby som mal príčesky, pohádžem ich tu dole. Zatiaľ ale nemám, možno o rok...", zareagoval na vystúpenie Pyco.

Zuzana Fialová: Minule si nasadila obrovskú latku s Edith Piaf, a teraz, napriek tomu, že si sa plazila po pódiu, nepodliezla si ju. Celému národu je definitívne jasné, že všetky herečky sú posadnuté nejakým démonom, lebo toto nie je len tak.

Kuly: Brutálne, temné, nadupané. Kde sa v takej últej žene vezme taký hlas?

Dano Dangl: Neuveriteľná šou. Mal som chuť roz..bať stôl, Zuze odtrhnúť ruku, Andrejovi hlavu... Najlepšia šouková vec, aká tu bola.

Z reakcií fanúšikov na FB: Hnusná bola vzhľadovo a skvelá výkonom.

Miro Šmajda - rozhádal Fialovú a Bičana

Miro Šmajda sa predstavil ako Seal, maskéri odviedli skvelú prácu. Spevák priznal, že mu dalo prácu stlmiť sa, upokojiť sa, ako si to vyžaduje pesnička. Kuly tlieskal postojačky.

Zuzana Fialová: Bolo to monumentálne vystúpenie, niekedy som mala pocit, že spieva socha, lebo taký si vysekaný... Skľudnil si sa tu, aj keď si zvyknutý skôr plaziť sa po pódiu a zbierať ženské gaťky. Je to gaťkár...

Kuly: Mňa si uviedol do romantickej letargie, užíval som si to.

Andrej Bičan: Prvých 5 sekúnd som ti uveril všetko. Ale potom si začal hlavou robiť koníka, lebo si to precítil cez seba a dal si to ako ako Miro Šmajda, nie Seal. (Zuzana sa ohradila, absolútne nesúhlasila, strhol sa slovný boj.)

Dano Dangl: Kuly sa postavil kvôli maske, aj Zuzka má pravdu, že aj keď si energický typ, tu si sa ukľudnil, ale musím súhlasiť aj s Andrejom. Trošku som začal cítiť Mira, aj keď hereckú rovinu si si udržal.

Z reakcií fanúšikov na FB: Hneď by som mu gaťky hodila!

Zuzana Haasová - slovenská Cindy Lauper

Prevtelila sa do Beáty Dubasovej, speváčke, ktorá vyštudovala odevnú školu vypracovala sa na kontrolórku košieľ. Zaspievala hit Maznáčik spred 31 rokov.

Zuzana sa bála trochu sóla... Pyco povedal, že keď bol dieťa, Beáta Dubasová bola pre neho skrytý rebel. Zuzana reagovala: "Mám pocit, že všetky pesničky spievala nahnevane, ale neviem, či bola rebel..."

Andrej Bičan: Vypustila si krakena, malo to gule.

Kuly: Mám veľmi rád Beátu Dubasovú, toto bola cukríková Beátka, veľmi milé lízatkové. Imidžovo slovenská Cindy Lauper. Ako by povedal Juraj Lelkes: Ona nemá vek, vyzerá rovnako a spieva rovnako.

Z reakcií fanúšikov na FB: Hrozné takto uraziť pani Dubasovú.

Darius Koči - porotkyňa sa do neho zamilovala

Darius Koči sa predstavil ako John Newman, 28-ročný Angličan, ktorý robil mechanika aj krčmára a dvakrát mu operovali nádor na mozgu.

Dano Dangl: Energická skladba, to je zradná pôda ako hovado, ale v tvojom podaní sa premenila na tuhý betón. Bolo to brilantné číslo.

Zuzana Fialová: Takto to má vyzerať, ty si neuveriteľne pracovitý človek, tu si ho napodobnil vo všetkom, ešte aj farbou hlasu aj rozkošnou nemotornosťou. Ja som sa zamilovala.

Andrej Bičan: Je výborné televíznych divákov upozorniť, že toto je mladá generácia... Už tu máme starú generáciu ako Dano a Zuzana...

Ivana Regešová - uplakaná Adele

Ivana Regešová spievala Adele, ktorá má len 3 albumy ale 15 cien Grammy.

Priznala, že sa bála, pretože všetci majú skladbu napočúvanú a tiež, či sa bude vedieť dostať do pokojnej polohy, pretože je veľmi energická. "Som veselá kopa, takže to bola výzva," povedala Ivana.

Po odspievaní Hello sa jej tlačili slzy do očí, a aj napriek kožuchu sa triasla. "Mala som strach zo skladby, mala som strašnú zodpovednosť." Pyco poznamenal, že naozaj odkopírovala Adele, lebo ona je strémovaná pred východom na pódium.

Kuly: Si úžasná speváčka, talent. Jedno moje oko sa raduje z úžasného prevedenia, a druhé plače nad nádherným textom tejto piesne.

Andrej Bičan: Máš chrapot v hlase, čo Adele nemá. Bolo to lepšie ako Adele, plakal som.

Dano Dangl: Strach a obavy boli oprávnené. Adele má taký defekt, že je mladá, ale s dušou starého človeka a to vytvára okolo nej mágiu, ktorá je ťažko zdolateľná. Napriek tomu, že si krajšie vydanie ako Adele, tak si tú mágiu sem dostala na 1000 percent.

Zuzana Fialová: Teraz prezradím niečo intímne - hovorila si, že mama je tvoja fanúšička, všetko lajkuje a otec ostáva chladnejší. Po tomto výkone si musí zaobstarať zbrojný pas na teba, lebo to bolo fantastické.

Z reakcií fanúšikov na FB: Najhoršie nakoniec.

Ivana Regešová sa stala víťazkou druhého kola, tisíc eur z Nadácie Markíza venovala OZ Kolobeh života, ktoré sa venuje rodinám a deťom, ktoré prišli o blízkeho.

Najkrajšie nohy

Počas záverečného udeľovania bodov vo VIP zóne Jasmina Alagič venovala svoje body Zuzane Hasovej a urobila jej nečakanú poklonu - označila ju totiž za ženu s najkrajšími nohami v šou.