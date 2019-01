Manželka boxera Tomiho Kida Kovácsa oznámila smutnú správu. Tvrdá lekcia pre rodinu

Boxer Tomi Kid Kovács (41) prežíval pred Silvestrom eufóriu z toho, že sa mu podarilo tak skvelo pripraviť za pol roka rapera Patrika Rytmusa na zápas v ringu. Štyridsiatnik Rytmus sa postavil oproti tridsiatnikovi Marpovi, a aj keď prehral na body, sympatický Tomi mu zložil obrovskú poklonu za jeho výdrž a propagáciu boxu. Netušil vtedy, že o pár dní bude jeho rodina prežívať smútok. Manželka Dominika, ktorá čakala ich druhé spoločné dieťa, v posledný deň roka 2018 totiž musela náhle do nemocnice, kde jej lekári potvrdili že o dieťatko prišla. V prvý deň nového roka sa o svoje pocity podelila na sociálnej sieti.

Po relaxe bolesť

"My sme včera dostali veľmi tvrdú lekciu, ale verím, že všetko čo sa nám deje, sa nám deje pre niečo, máme sa niečo naučiť, máme niečo pochopiť a máme sa niekam posunúť. Čo to je, tak to teraz neviem, ale viem, že za nejaký čas to pochopím a budem vedieť, čo nám tým ten tam hore chcel povedať," napísala Dominika, ktorá mala dovtedy bezproblémové tehotenstvo. Cez víkend boli oddychovať a v pondelok ráno to prišlo - bolesti v podbrušku s krvácaním. "Už som cítila, že sa niečo deje. Tak som išla na pohotovosť a lekár mi potvrdil, že som práve prekonala spontánny potrat. Asi to tak malo byť, niečo určite nebolo v poriadku a malo sa to tak stať," opísala ťažké chvíle.

Ženám, ktoré si prešli tiež touto skúsenosťou zároveň poslala odkaz, aby sa k tomu stále nevracali, pretože príroda vie, prečo to tak zariadila. Treba veriť, že opäť bude všetko dobré, prijať všetky lekcie, ktoré život dáva.

Na záver vyslovila silnú myšlienku o tom, aby sme neplytvali svojím časom a užívali si každú krásnu chvíľu. "Život je veľmi krehký, tak si ho naozaj treba vážiť a nebrať ho ako samozrejmosť. A ešte jedna dôležitá vec, nikdy neodkladajte veci, ktoré túžite robiť na potom, pretože to ,,potom" nikdy nemusí prísť," dodala s tým, že je vďačná za muža aj syna Kristiána. "Bez nich by som to nedala... Prajem Vám všetkým Šťastný Nový rok."