Tvrdé praktiky v rodine! Nežná moderátorka Aneta Paríšková sa nezdá

Moderátorka prežíva krásne obdobie. Darí sa jej v práci, ale aj v súkromí. Po dvoch nevydarených manželstvách našla minulý rok konečne oporu nielen pre seba, ale aj pre svojich troch synov Daniela (10), Gabriela (7) a Nathana (6). Zaľúbila sa do ítečkára Miroslava Polakoviča (47). Na začiatku ich vzťahu bývali v odľahlejšej časti Bratislavy, ale časom stavili na praktickosť a už bývajú v užšom centre mesta. Aneta je časovo veľmi vyťažená, keďže okrem práce moderátorky spravodajstva TV JOJ moderuje aj rôzne podujatia a navyše riadi aj škôlku.

Povedzme si, že ani starostlivosť o troch synov nie je maličkosť, navyše chlapci museli ďaleko dochádzať na rôzne krúžky. Práve tieto dôvody viedli moderátorku spolu s partnerom Mirom k rozhodnutiu, že si kúpia byt s lepšou polohou, aj keby to malo ísť na úkor jeho veľkosti.

Namiesto skladiska

Veľkým relaxom pre zaľúbenú dvojicu a aj Anetine deti je sauna. Moderátorka nás prekvapila tým, že sa môžu vyhriať v domácej saune, kedykoľvek si len zmyslia, napriek tomu, že bývajú v klasickom trojizbovom panelákovom byte. Nepredstaviteľné? Moderátorka si totiž dala do bytu, a to priamo na balkón, namontovať saunu na mieru.

„Aj keď to vyzerá trošku komicky, keďže v podstate trištvrte preskleného balkóna tvorí sauna, ale nejako nám to neprekáža. V predošlom byte sme mali na balkóne skladisko. Teraz sme sa rozhodli, že tam budeme mať saunu. Máme kombinovanú, infra a fínsku – teda klasickú suchú a striedame to. Chlapci a ja máme radšej fínsku a Mirko má radšej infra,“ vysvetľuje. Všetci piati členovia domácnosti saunovanie milujú a vyhovuje im, že sa nemusia nikam presúvať.

Rozprávkové wellness

Saunovanie berie Aneta ako vklad do starostlivosti o zdravie a je veľmi rada, že deti si ho obľúbili tiež. „Veľmi sa teším, že tam deti chcú chodiť. Je to skvelá prevencia pred chorobami. Snažím sa vyhýbať liekom, ako sa len dá. Chlapcom sa pritom snažím saunovanie čo najviac spríjemniť. Buď tam spolu sedíme a debatujeme, alebo im cez presklené dvere púšťam rozprávky na notebooku,“ hovorí.

Polieva ich vodou

Na balkónový prechod do sauny si už všetci zvykli. „Sauna musí mať izoláciu, pretože je používaná v exteriéri. A napriek tomu, že balkón je zasklený, tepelne izolovaný nie je. Ale vôbec to neprekáža, veď po saune je ochladenie žiaduce. A vedia to aj chlapci,“ vraví so smiechom. „Najprv ich sprchujem vlažnou vodou a potom vedia vydržať aj tú studenú, takže takýmto spôsobom všetkých troch synov otužujem. Našťastie chápu, prečo je to dobré a nemajú s tým problém,“ konštatuje.

S esenciou

Moderátorka má okrem saunovania rada aj iné procedúry, ktoré sú vo veľkých vodných svetoch. Napríklad nedá dopustiť na masáže. Žiaľ, vraj nemá toľko času, aby sa s rodinou pravidelne vybrali na wellness pobyty. „Na to nemám naozaj čas, mám iné priority, preto sme si zaobstarali aspoň saunu. Keď uložíme detičky spinkať, ideme sa pokojne vysaunovať aj my s Mirkom. Niekedy sa nám to podarí aj dvakrát do týždňa. Väčšinou pritom používame eukalyptovú esenciu. Už aj chlapci sú zvyknutí, že majú piť veľa vody a popri pití si dávajú aj ovocie, aby neboli dehydrovaní,“ uzatvára.