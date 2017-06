Učiteľka bozkávania z Havaja: Nicole Kidman berie búrlivý partnerský život s nadhľadom

Hoci o pár dní oslávi päťdesiatku, pôsobí Nicole Kidmanová stále ako krehká žena. Tento dojem budí jej nezvyčajne vysoká postava ovenčená bielou pleťou a nevinným výrazom uštvanej lane. Pritom Nicole je nesporne cieľavedomá a ambiciózna žena, ktorá svojou usilovnosťou a všestrannosťou získala v hereckej brandži výsadné postavenie.

Najslávnejšia Havajčanka

Narodila sa 20. júna 1967 na Havaji, ale keď mala štyri roky, presťahovala sa s rodičmi do Austrálie. Mala veľmi bledú pleť a slnko jej nerobilo dobre, preto sa zatvárala doma a odmalička veľa čítala. A predvádzala sa. Najprv sama pre seba, neskôr v detskom krúžku hrala svoje prvé úlohy. Šikovná žirafa, ako ju vždy pre jej vysokú postavu volali, sa na tomto poli presadila. A tu našla aj svoju prvú lásku. Herec Tom Burlinson sa môže dodnes chváliť, že on bol prvý chlapec krásnej Nicole.

Osudový Tom

Pre jej stoosemdesiat centimetrovú výšku a hrdzavé vlasy si z nej často robili žarty. Smiech však všetkých prešiel, keď Nicole zbalila jednu z najväčších hviezd. S prvým osudovým mužom života, Tomom Cruisom, sa zoznámila takisto počas nakrúcania Išli do toho rovnako rýchlo ako pretekárske autá v ich filme, pár týždňov po zoznámení sa počas Vianoc vzali!

Novinárov na červenom koberci fascinoval najmä pohľad na rozdielnu výšku páru, veď Tom je o desať centimetrov nižší. Herečka po rokoch v mnohých rozhovoroch sama poznamenala, že by bola radšej, keby bola o pár centimetrov nižšia. „Bolo by to super, keby som sa na väčšinu mužov nemusela pozerať zvrchu,“ hovorila.

V tieni manžela

V páre však napriek výške dominoval Tom Cruise, bol oveľa známejší. No z manželstva ťažila najmä Nicole, pretože vďaka vplyvnému partnerovi získala zopár zaujímavých hereckých úloh. Len ťažko však vystupovala z manželovho tieňa. Dokonca v médiách dostala prezývku pani Cruisová, hoci Cruisovo priezvisko nikdy neprijala.

Napriek snahe sa im nepodarilo mať deti, a tak si po štyroch rokoch adoptovali Connora (21) a Isabellu (25). Ich rozprávkový príbeh sa skončil v roku 2001, keď sa rozviedli, Nicole dokonca tesne predtým otehotnela, no potratila. Cruise sa zamiloval do hereckej kolegyne Penélope Cruzovej, s ktorou nakrúcal film Vanilkové nebo. Kidmanová sa z nečakaného rozchodu liečila na psychiatrickej klinike.

Slávni milenci

Terapeut príliš nepomáhal, preto skúšala zlepiť zlomené srdce láskou. Prežila ultrakrátky románik s hereckým kolegom Judom Lawom a potom sa zaľúbila do speváka Lennyho Kravitza. Láska bola taká veľká, že sa zasnúbili a Kravitz začal aj v médiách hovoriť o svadbe. Po dvoch rokoch však všetko krachlo. Nicole dnes tvrdí, že vášeň síce bola obrovská, ale na dlhodobé spolužitie neboli pripravení.

Život jej však po rokoch priniesol spoluprácu s Lennyho dcérou Zoe, čo herečku pobavilo, a ironicky skonštatovala, že to vlastne pracovne zostalo v rodine... Po Lennym prišiel do jej srdca ďalší hudobník, hitparádovo možno ešte zaujímavejší – Robbie Williams (43). Nicole mala konečne dobrý pocit aj z výšky svojho partnera, keďže Robbie meria ešte o päť centimetrov viac ako ona. Ani tento vzťah nevyšiel a pred naozaj osudovým stretnutím stihla Nicole ešte randiť s bohatým americkým režisérom a producentom Stevom Bingom, ktorý ju však využil len ako náplasť na ustavičné hádky a rozchody s ďalšou hereckou kráskou Liz Hurleyovou.

Konečne mamou

Nicolino vzťahové tápanie ukončilo jej stretnutie s kontroverzným hudobníkom Keithom Urbanom. Stretnutie s ním absolútne zmenilo Nicolin súkromný život. Vzali sa v roku 2006 v Sydney, no niekoľko mesiacov po svadbe sa prevalila Keithova závislosť od alkoholu. Keď sa rozhodol podstúpiť ústavnú liečbu, Nicole mu bola veľkou oporou a prekonaná kríza ich vzťah posilnila, po dvoch rokoch od svadby sa páru dokonca narodilo dievčatko Sunday Rose.

Pre Nicole to bola veľká náplasť pre odmietavý postoj jej adoptívnych detí s Tomom Cruisom, ktoré na ňu totálne zanevreli. Po dcére Sunday Rose sa jej už nepodarilo otehotnieť, aj keď po ďalšom dieťati veľmi túžila. Napokon je vďačná náhradnej matke, ktorá priviedla na svet jej dcérku Faith.

Najlepšia v bozkávaní

Starostlivosť o deti ju rozptyľuje od večných problémov s Keithom, ktorý už dostal podmienku, že ak neprestane s drogami a alkoholom, bude musieť od rodiny odísť. Hrdá Nicole zvláda búrlivý partnerský život s nadhľadom a úspešne pokračuje aj vo svojej hereckej kariére. A v niečom má absolútny prím. Po Hollywoode sa šušká, že počas kariéry sa pre svojich hereckých kolegov stala doslova učiteľkou filmového bozkávania.

Potvrdil to celý rad začínajúcich hercov, ktorí mali česť zahrať si s Nicole bozkávaciu scénu. Sama Nicole však tvrdí, že kúzlo jej filmových bozkov sa trochu preceňuje. „Bozkávam sa ako každá druhá herečka. Tí, ktorí so mnou hrali, mali zrejme iba smolu, že ma vyfasovali ako prvú na pľaci,“ smeje sa Kidmanová.

