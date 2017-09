ROZHOVOR s DAROU ROLINS: Musela som si upratať emócie

Na svete je váš diár na rok 2018. V čom je iný než vaša prvotina?​ Ponúkate ženám viac receptov, životných či kozmetických rád?

Nedá sa takto presne povedať, že by bol obsah na rozdiel od prvého hutnejší a niečoho tam bolo viac ako minule. Je iný, to áno. Možno vychytanejší, forma drží obsah viac pohromade. Tým chcem povedať, že tentoraz sme sa naozaj pohrali s dokreslením deja z obrázkovej, fotografickej stránky a presne tak aj naopak. V mnohých prípadoch ma totiž na minitexty, príbehy, ktoré píše môj život, inšpirovali práve fotografie. Ich autorkou je opäť Peťa Ficová. K diáru je aj zrkadielko a motivačné nálepky.

Ako vnímate, že ste pre ženy istým spôsobom ikona, vzor? Respektíve, vnímate to ešte?

Ako poctu a, samozrejme, zodpovednosť voči dôvere vloženej do mňa. Uvedomujem si to a vážim už dlhé roky. Komu by sa takýto status nepáčil? (Smiech.)

Keby sme mali hodiť trošku kritiky do vlastných radov, prečo sa ženám, napriek tomu, že čítajú vaše rady, nedarí napríklad chudnúť?

Ide to ťažko a pomaly. A ženám chýba trpezlivosť. Dnešná doba je rýchla. Všetci chceme všetko hneď. Priberá sa ľahko. Dá prácu udržať sa. A chudnúť, respektíve tvarovať, spevňovať, to je smŕŕŕť. Viem to sama podľa seba. Nič nie je zadarmo. Jednoducho to chce dlhodobo vydržať, nepoľavovať, nehrešiť, byť dôsledný a neprestávať veriť, že najskôr o štrnásť dní, možno až o mesiac uvidíte prvé nepatrné rozdiely.

Dcéra Lola je vaša veľká parťáčka. Inšpirovala vás v niečom, čo ste nakoniec dali do diára?

Je hlavnou inšpirátorkou, motivátorkou a dôvodom, prečo v mojom živote vzniká veľa vecí – či už situácií, úvah, konkrétnych činov. Baví ma jej svet, spôsob jej videnia. Detská čistota a úprimnosť. Žiadne kľučky, odbočky. Ani v tom, čo chce, ani v tom, čo nechce. S ľahkosťou sebe vlastnou mi poskytuje pohľad na svet očami priezračnými ako studnička. Milujem rozhovory s ňou. O všetkom a o ničom, lebo všetko má v živote svoje miesto. My dospelí často prikladáme dôležitosť bezvýznamným veciam. A práve deti nám pomáhajú všimnúť si aj to zdanlivo neviditeľné. Patrí neodmysliteľne do môjho života, a tak sa objaví aj v diári.

Laura je už súčasťou šoubiznisu, účinkuje vo vašich klipoch, nadabovala aj animovaný film. Páči sa jej tento život?

Je súčasťou len do tej miery, že žije v šoubiznisovej rodine a sú príležitosti, pri ktorých je brániť sa tejto skutočnosti veľmi neprirodzené. A práve vďaka absencii akejkoľvek urputnosti sa jej takýto život páči. Na druhej strane, máme kopu priateľov, ktorých deti sú v rôznych kastingových agentúrach a už teraz pravidelne účinkujú v reklamách či hrajú v muzikáloch. Podobné ambície s ňou rozhodne nemáme.

Niektorí vaši kolegovia držia svoje deti mimo svojej popularity, tvrdia, že ich tak chránia. Vy zverejňujete fotografie s dcérou, chodíte s ňou pred kameru, neskrývate ju. Uvažovali ste o tom, možno ešte keď ste boli tehotná, ktorý spôsob je lepší?

Z toho, čo menujete, mám celkom opačný pocit. Zdá sa, ako keby ste hovorili o inej rodine. To, že sa Laura občas objaví na spoločnej fotke v časopise alebo na mojom konte na sociálnych sieťach, vyplýva z prirodzenosti veci. Je to moje dieťa. Za celý svoj život bola so mnou na jednom mojom vystúpení – počas Silvestra na námestí v Banskej Bystrici, a na spoločenskú udalosť, kde boli novinári, som ju vzala raz. Bol to pražský týždeň módy a bolo to jej prianie, pretože módu miluje. Presne tam sa jej zviditeľňovanie ako dieťaťa Dary Rolins začína a zároveň končí.

Neprekáža to jej otcovi Matějovi Homolovi? Je známy tým, že prezentáciu v médiách neobľubuje...

Neprekáža, pretože si urobil dieťa s o niečo slávnejšou speváčkou a pochopil, že správať sa prirodzene je pre Lolu omnoho lepšie než opak. Ani J. Lo, ani Beyoncé neschovávajú svoje deti pod plachtou. Je to šoubiznisové dieťa vďaka nám obom, respektíve vďaka nám trom, pretože aj Patrik patrí do jej rodiny. A mimochodom, Matěj bráva Lauru takmer na všetky koncerty svojej kapely. Aj to je moment, ktorý by mohol „normálnej“ mamičke prekážať…

Na čo má Laura talent? Čo ju baví?

Momentálne ju baví všetko. Chodí na klavír, na tenis, s Matějom jazdí na skejte a snouborde. Už tri roky korčuľuje na ľade a chodí na kone.

V čom vidíte jej potenciál a v čom sa v nej vidíte vy? Ktoré dobré a ktoré zlé vlastnosti po vás zdedila?

O zlých vlastnostiach nič neviem. (Smiech.) Zdedila hudobný talent, ten bez pochyby. Má výbornú hudobnú pamäť, skvelú intonáciu, rytmus. Tancuje, spieva. Ťažko povedať, či výrazne lepšie než iné deti. Ide skôr o renesančnú kombináciu všetkého. To sa mi na nej páči. Mnohostranné nadanie a nadšenie.

Aká ste mama? Skôr benevolentná alebo prísna? Máte určené hranice a vie Laura, pokiaľ môže ísť?

Lola je dosť citlivá na to, aby stačil prísny pohľad či mierne zdvihnutý hlas na to, aby dala veci do poriadku. V živote som jej nedala ani na zadok. Nie preto, lebo by som podobné rodičovské výpady nepovažovala občas za veľmi účinné. Je to dané jej pohodovou povahou. Nikdy sa pre nič nehádzala o zem a veľmi dobre chápe slovo nie. Preto je komunikácia s ňou dosť jednoduchá. Uvidíme, čo nás čaká v puberte. (Smiech.) Ja ani Matěj neznášame rozmaznané deti a nemáme pochopenie ani pre uľahčovanie života vďaka pomyselným výhodám života v „celebritnej rodinke“. Ide nám o jedno – vychovať z Laury slušného človeka.

Vždy vás vidíme usmiatu a pozitívne naladenú. Dokáže Dara Rolins doma zvýšiť hlas, zakričať?

Samozrejme, že áno. Doma a kdekoľvek tam, kde to treba. A práve preto je po väčšinu času vysmiata!

S Patrikom ste už päť rokov. Čo bolo pre vás na začiatku zásadné v správaní Patrika k Laure?

Nemala som žiadne veľké očakávania ani nároky. Nikdy som Laure nehľadala ocka. Toho má. A ako otec bol Matěj od začiatku, po celý čas skvelý. V prípade Patrika mi išlo o to, aby si s Lolou sadli ako kamoši. Nič viac, nič menej.

Keď Patrik príde domov, čo radi s Laurou spolu robia?

Myslím, že by som ich vzťah idealizovala, ak by som vám teraz rozprávala príbeh o tom, ako sa spolu hrajú alebo píšu domáce úlohy. Patrik nemal nikdy nijako zvlášť veľké ambície mať v jej živote významné miesto. A nehovorím to so sklamaním v hlase. Je to iba prirodzený vývoj, ktorý som nikdy nemala potrebu znásilňovať. Jednoducho je to partner jej mamy. Kamoš, s ktorým sa občas porozpráva, pozrú si spolu nejaký klip na Youtube. Najnovšie jej kúpil boxerské rukavice a párkrát už spolu trénovali. Ona sama prejavila prianie, aby ju to naučil. Inšpiroval ju klip k jej milovanej pesničke Shape of You od Eda Sheerana.

Viete si predstaviť adopciu dieťaťa, rozprávali ste sa o nej s Patrikom?

Nie.

Len nedávno vám po šiestich rokoch vyšiel nový album. Za ten čas vás stretlo veľa dobrého aj zlého. Minulý rok ste stratili dvoch veľmi blízkych ľudí. Mám pocit, že ste sa z mnohého vyspievali. A opäť sa potvrdilo, že skutočné zážitky majú u poslucháčov úspech. Už tri mesiace ide o najpredávanejší album na Slovensku...

Áno, je to tak. Tentoraz mi to trvalo o trochu dlhšie než obyčajne. A myslím, že to bolo práve vďaka všetkým skutočnostiam celkom pochopiteľné. Múza nespolupracovala a znásilňovať ju nemalo cenu. Zrejme som potrebovala čas, aby sa vo mne všetky emócie upratali, dali do správnych súvislostí. Z nového albumu mám extrémnu radosť. Práve z dôvodu, že boli všetky moje noty a slová pochopené tak, ako boli mienené. Tak veľmi som si priala, aby sa moja hudba ľudí dotkla. Pre niekoho, kto miluje hudbu ako svoj život, je to tá najkrajšia satisfakcia.