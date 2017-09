Usmieva sa, ale... Čo trápi charizmatického trénera z reality šou Extrémne premeny?

Vyše dvadsať rokov sa venuje trénovaniu vrcholových športovcov, preto vôbec neprekvapilo, že kasting na slovenskú reality šou Extrémne premeny vyhral na celej čiare. Tvorcov slovenskej verzie Extrémnych premien určite zaujalo aj to, že Maroš akoby z oka vypadol Chrisovi Powellovi, ktorý je hlavou americkej šou o chudnutí. „Možno to bol zámer, no je pravda, že zopár vecí máme spoločných. Napríklad obaja máme tetovania na prstoch,“ smeje sa Maroš Molnár, ktorého s Chrisom spája aj zopár vizuálnych znakov. Charizmatický „americký“ úsmev, svaly, výška aj odhodlanie pomáhať obéznym ľuďom byť krajší či zdravší.

Nechce kopírovať!

Slovenský Chris Powell doteraz pracoval len s vyrysovanými športovcami a o obéznych ľuďoch toho až tak veľa nevedel. Všetko sa však zmenilo a svoje medzery v tomto smere dohnal. Čiastočne ho donútil nový džob, na druhej strane si chcel aj doplniť vedomosti. „Začal som si študovať materiály o obéznych ľuďoch, informoval som sa o nich z rôznych smerov. Mal som síce nejaké svoje poznatky, no potreboval som si ich podložiť odbornými výskumami,“ ozrejmil nám slovenský klon Chrisa Powella, ktorý vníma tento projekt ako dokonalú šancu na posun vo svojej trénerskej kariére.

Hoci sa na Chrisa vizuálne podobá, priznáva, že ho za žiadnych okolností nechce kopírovať, a svojho amerického kolegu si v akcii na obraze pozrel dokonca len dvakrát. Chce ísť vlastnou cestou. To je preňho priorita číslo jeden. „Chrisa s manželkou obdivujem a skladám pred nimi klobúk, že sa na podobný projekt podujali. Nerád som však ovplyvňovaný niekým iným a určite nechcem kopírovať ich slovník či reakcie. Mám vlastný štýl, ktorý niekedy nemusí každému vyhovovať, no skrátka som taký. Jediné, čo som si prečítal, bola Chrisova kniha,“ priznáva Maroš, ktorý je šťastný, že sa s hviezdou amerických Extrémnych premien stretol osobne už dvakrát. Občas si však vymenili aj e-maily na trase Slovensko – USA s radami ohľadne šou.

Aj si poplače

Ako sa nováčik cítil pred televíznymi kamerami? Bolo to náročné alebo sa toho chopil ako pravý profesionál? „Začiatky, aby som si neuvedomoval prítomnosť kamery, boli ťažké. Mal som z toho chvíľku stres, no ľudia okolo šou ma podporovali a postupne chválili moje zlepšenia. Úprimne, z Extrémnych premien mám veľmi dobré pocity, pretože pomáhame ľuďom, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú,“ hovorí, no jedným dychom dodáva, že jedna vec ho predsa len ťaží na srdci. A to, že nemôže naraz pomáhať viacerým obéznym ľuďom... Hoci Maroš navonok pôsobí ako skala, či už fyzicky, alebo psychicky, opak je pravda. Boli chvíle, keď nedokázal svoje emócie držať na uzde a či chcel, alebo nie, musel sa im poddať. „Za normálnych okolností neplačem, no počas nakrúcania sa stretávam so silnými príbehmi, ktoré mi neraz vtisnú do očí slzy. Otázne je však to, ako sa so svojím novým ja vyrovnajú ľudia zo šou a či sa udržia v novej získanej forme,“ polemizuje Maroš.

Dcéra sa teší

A čo hovorí na vychádzajúcu hviezdu jeho manželka a dve ratolesti? „Moja osemročná dcéra sa z toho, samozrejme, teší a dvadsaťjedenročný syn sa nijako nevyjadruje. Určite je však na mňa pyšný. No a čo sa týka manželky Zuzany, ktorá so mnou pracuje ako trénerka, je opatrnejšia. Je náročné a ťažké skĺbiť všetko dokopy...“ priznáva úprimne Maroš, ktorý však verí, že Extrémne premeny im nenabúrajú rodinnú pohodu. Predsa len, s manželkou sú spolu od vysokoškolských čias, keď jeden vedľa druhého drali lavice v študijnom odbore biológia a telesná výchova. Ich vzťah má teda pevné dvadsaťštyriročné základy. „Obavy by mala asi každá jedna žena, no tá moja sa nemá čoho obávať!“ A hoci rodina Molnárovcov aktuálne žije Extrémnymi premenami a športom, deti sa v tomto smere na rodičov nepodali. „Syn študuje architektúru a dcéra sa venuje baletu,“ smeje sa.