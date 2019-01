Už je to tu! Nominácie na prestížnych filmových OSCAROV sú konečne známe. Trapas...

Americká akadémia filmových umení a vied zverejnila zoznam diel, ktoré budú bojovať o najprestížnejšie ocenenie vo filmovom svete.

Slávnostný večer, na ktorom sa zídu najlepší z najlepších sa bude konať 24. februára v Los Angeles v Dolby Theatre.

Životopisná snímka Bohemian Rhapsody o kariére Freddieho Mercuryho a skupine Queen, ktorá zvíťazila na Zlatých glóbusoch sa teší až z piatich nominácií. Najviac nominácií získal film Roma - šancu uspieť má až v desiatich kategóriách.

Nominácie

Zrodila sa hviezda

Bohemian Rhapsody

Black Panther

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Roma

Vice

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda),

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (Zrodila sa hviezda)

Olivia Colman (The Favourite)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Mareshala Ali (Green Book)

Adam Driver (BLACKkKLANSMAN)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Najlepšia réžia

BlacKkKlansman (Spike Lee)

Cold War (Pawel Pawlikowski)

The Favourite (Yorgos Lanthimos)

Roma (Alfonso Cuarón)

Vice (Adam McKay)

Najlepšia filmová hudba

Black Panther

BlackkKlansman

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

Isle Of Dogs

Najlepšia filmová pieseň

All the Star (Black Panther)

I'll Fight (RBG)

Shallow (Zrodila sa hviezda)

The Place Where Lost Things Go (Marry Poppins Returns)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)

Najlepší pôvodný scenár

The Favourite (Deborah Davis, Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly)

Roma (Alfonso Cuarón)

Vice (Adam McKay)

Najlepší adaptovaný scenár

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Najlepšia kamera

Zrodila sa hviezda (Matthew Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuarón)

Najlepší cudzojazyčný film

Capernaum (Libanon)

Roma (Mexiko)

Cold War (Poľsko)

Never Look Away (Nemecko)

Shoplifters (Japonsko)

Najlepší dokumentárny film

Free Solo

RBG

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

Najlepší krátky dokumentárny film

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence.

Najlepší animovaný film

Incredibles 2

Isle Of Dogs

Mirai

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Ralph Breaks the Internet

Najlepší animovaný krátky film

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Najlepší hraný krátky film

Mother

Fauve

Detainment

Skin

Marguerite

Najlepší filmový strih

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Vice

Green Book

BlacKkKlansman

Najlepší mix zvuku

Bohemian Rhapsody

Black Panther

Roma

First Man

A Star Is Born

Najlepší strih zvuku

Black Panther

First Man

Bohemian Rhapsody

A Quiet Place

Roma

Najlepšie vizuálne efekty

Avengers: Infinity War

First Man

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Najlepšie kostýmy

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth Carter)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

Najlepšie masky

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Najlepšia výprava

First Man

Roma

Black Panther

The Favourite

Marry Poppins Returns

Zrodila sa hviezda

Bohemian Rhapsody

