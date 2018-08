Už pozná verdikt lekárov! Vrátila sa Shannen Dohertyovej (47) rakovina?

Čiernovlasá kráska zažila dve vlny popularity. Prvú v deväťdesiatych rokoch vďaka seriálu Beverly Hills 90210, kde ju preslávila presladená Brenda a tiež hviezde maniere. Potom sa na dlhé roky z prvej hereckej ligy stratila. Vraj aj preto, že pre aroganciu s ňou už nikto nechcel pracovať. Znova sa o nej začalo písať až v roku 2015, keď dostala rakovinu. Rozhodla sa totiž liečiť v priamom prenose a o všetkom, čo podstupovala a prežívala, podrobne informovala na Instagrame. Otvorene, pokorne, hrdinsky. Zrazu ukázala celkom inú tvár, než aký bol jej mediálny obraz. Naposledy sa jej však otvorenosť vypomstila.

Americká Anna K.

Tak ako sú ľudia rôzni, rôzne sú aj celebrity. Niektorá o sebe všetko tají, iná ide doslova s kožou na trh a životné peripetie využíva na osvetu. V Česku je takouto hrdinkou Anna K. (53). Rakovinu prsníka mala dva razy a v oboch prípadoch podrobne informovala, ako sa jej darí a posielala ženy na preventívne prehliadky. V Amerike ide rovnakou cestou Shannen. S českou speváčkou má spoločnú nielen diagnózu, no aj to, že obe skončili onkologickú liečbu takmer v rovnakom čase. A prehupli sa do ďalšieho, psychicky náročného obdobia, ktoré poznajú všetci onkologickí pacienti. Sú síce v remisii, ale pri každej kontrole tŕpnu, či sa tá mrcha nerozhodla vrátiť.

Koktail strachu a nádeje

Anna K. v duchu optimizmu, čo si celoživotne naordinovala, po poslednej kontrole dnes verí, že azda už rakovinu porazila navždy. A už nezažije minuloročný šok, keď lekárka pri bežnom vyšetrení spozornela – dievčatko, mne sa to nezdá… No a vzápätí sa dozvedela o návrate choroby. Rovnaký koktail obáv a nádeje popíja aj Shannen. Na záverečnej kontrole bola koncom roka a testy vtedy ukázali, že po náročných chemoterapiách a ožarovaní už nemá v tele žiadne nádorové bunky.

Choroba je späť!

O to väčší to bol šok, keď sa na jar objavili celkom opačné správy. Tešila sa predčasne, choroba je späť! Aspoň takto hlásali médiá po celom svete. Na vine bola samotná Shannen. Keď totiž na poslednej kontrole ukázali krvné testy zvýšenú hladinu nádorových markerov, presne tých, ktoré signalizujú jej typ nádoru, prepadla panike. A strach ventilovala na Instagrame. Nuž a tlač sa chytila...

Som v remisii, ale…

Našťastie, bolo to predčasné kuvikanie a Shannen sa ho teraz snaží zastaviť. Vo videu na Instagrame povedala, že onkomarkery síce boli naozaj vysoké, no ďalšie vyšetrenia žiadny nádor nenašli. Prosí preto médiá, aby prestavili písať o návrate rakoviny a nestrašili ľudí, ktorí ju majú radi, ani iných onkologických pacientov. Zdôraznila, že už bude vo vlastných vyhláseniach opatrnejšia, aby opäť nerozpútala paniku. Teraz sa teší, že je stále v remisii, hoci strach bude mať, samozrejme, do konca života. V tom však nie je výnimka, veď každý z nás sa predsa niečoho bojí.

