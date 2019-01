Už teraz je jasné, koho VYKÁŽU z Plesu v opere 2019. Taký trapas sa prežíva ťažko

Ples v opere je významnou udalosťou, ktorá otvára plesovú sezónu a nedostane sa naň každý. Musí ho pozvať hostiteľ, teda spoločnosť Orange Slovensko, ktorý spolupracuje s Čestným plesovým výborom.

Nie vždy bol vstup na podujatie podmienený kúpou vstupenky, už je to však inak a peniaze putujú na charitatívne účely.

Ples v opere má za sebou aj návrhárka Adely Vinczeovej. Tento DETAIL šiat ste si nevšimli!

Ako to v praxi vyzerá?

Hostiteľ pošle písomnú pozvánku a ak má pozvaný záujem o účasť, telefonicky odpovie na číslo uvedené v pozvánke. Až keď uhradí 500 eur, zarezervujú mu vstupenku pre 2 osoby. Vstupenka platí iba na jeho meno, nemôže ju venovať nikomu inému.

Pri vstupe do divadla musí mať vstupenku pri sebe, inak sa môže stať, že ostane vonku.

Pozrite si fotografie párov z uplynulého ročníka Plesu v opere TU.

Žiadne nahrávanie

Bez mobilných telefónov sa žiaľ, dnes už pohne málokto. Medzi pravidlami, ktoré by mali hostia Plesu v opere dodržať, je však odporúčanie nevyužívať ich počas celého večera. "Hostia by sa mali cítiť pohodlne a pokiaľ sa zhotovujú ich obrazové záznamy, je žiadúce požiadať ich o ústny súhlas," odporúča oficiálna stránka plesu. "Ples v opere disponuje oficiálnym fotografom a možnosťou vytvorenia profesionálnych fotografií, ktoré zostanú milou spomienkou." Diplomaticky povedané, oficiálny fotograf klopí oči tam, kde treba a robí len také zábery, aby boli naozaj milou spomienkou. Vo víre zábavy do skorých ranných hodín sa totiž môže stať všeličo.

K plesu patrí aj alkohol, ale v rozumnej miere. "Hostiteľ Plesu v opere si vyhradzuje právo vykázať z historickej budovy SND hosťa, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok obťažuje hostí vo svojom okolí," znie varovanie hostiteľa. Či ale niekedy takýto trapas niektorému z hosťov urobili, nevedno. V závere článku nájdete VIDEO s faux pas hostí z uplynulých ročníkov.

Temná kráska: Veronika Cifrová Ostrihoňová na Plese v opere zažiari v takýchto šatách!

Prišla v krátkych šatách

Dôvodom na nevpustenie hosťa na ples môže byť aj nedodržanie úrovne predpísaného spoločenského oblečenia.

Fakt, že organizátori plesu privierajú oči, môže byť aj príklad z roku 2009. Trapasom sezóny bol príchod hudobníka Braňa Hronca s dcérou, speváčkou Zuzanou Suzie Hroncovou. Mladá žena hrubo porušila dress code, keď prišla v čiernych, krátkych kokteilových šatách. Napriek všetkému sa dostala dovnútra a pozrela si dokonca úvodný slávnostný ceremoniál. Po jeho skončení však odišli v tichosti domov.

Úroveň oblečenia by mali hostia dodržiavať počas celého trvania plesu. Len oficiálny fotograf, ktorý je vo vnútri však môže vidieť, či sa páni nepovyzliekali do košieľ a dámy si nevyzuli pod stolom lodičky...

Nikto však neposlal domov prezliecť sa Lisu Stansfield - zahraničná hviezda raz otvárala ples úderom na gong v rifliach, o pár rokov neskôr prišla v čiernom nohavicovom kostýme! Foto vo fotogalérii TU.

Zákaz pódia!

Ešte jedno ostré upozornenie - hostia majú zakázané vstupovať na javisko alebo inak nevhodne narúšať vystúpenia umelcov. Ak tak urobia a nebude im stačiť ani upozornenie, môžu ich "osoby poverené hostiteľom" vykázať z budovy". Speváčku Sisu Sklovskú, ktorá si v roku 2015 vybehla na pódium k hviezde večera Rickovi Astleymu a vzala mu mikrofón. Spevák si teda zaspieval duet. Z divadla však nikto Sisu nevyhodil.

Devätnásty ročník Plesu v opere sa bude niesť v téme rapsódia šťastia, tak sa snáď šťastne aj pre všetkých skončí.

PRÍCHODY HOSTÍ NA PLES V OPERE 2019 NÁJDETE TU.