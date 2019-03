Už umelca netají. Čo je v skutočnosti za odhalením identity priateľa Zuzany Čaputovej?

Rozvedená mama dvoch dcér, Zuzana Čaputová v rozhovore pre Šarm pred pár dňami síce potvrdila, že má partnera, jeho meno ale prezradiť nechcela. "Nie som tak dlho rozvedená, takže to držím v istej miere diskrétnosti. Snažím sa najbližších držať bokom už aj preto, že som samozrejme, objektom aj nenávistných prejavov a pokiaľ je aspoň zatiaľ možné chrániť im súkromie, rada to robím," povedala. Prezradila len toľko, že je to talentovaný kreatívny človek, ktorý skladá básne, hrá džezovú muziku s kapelou a fotí.

Zvedavý bol aj Kraus

Je síce skvelou právničkou a dôležité sú jej politické a občianske postoje, ale voliči sú zvedaví aj na jej súkromie. Dokonca si ju podal aj český zabávač vo svojej Show Jana Krausa. Nechal jej priestor síce aj na prezentáciu jej kvalít, ale neobišiel ani to, že nemá manžela ale priateľa a pýtal sa aj na svadbu. Dvakrát poznamenal, že ak bude zvolená, jej partner "bude pozerať len spoza záclony..."

Chráni ma úprimnosť

Zuzana Čaputová sa dnes rozhodla, že je s utajovaním koniec. Dnes na svojom facebooku jeho identitu zverejnila. Do statusu, ktorý má názov: Pred útokmi ma najviac chráni úprimnosť, napísala, že si bola vedomá, že keď začne stúpať v prieskumoch, prídu útoky. Práve preto sa snažila nezaťahovať najbližších do kampane a nerobiť z nich reklamný pútač. Pohár ale zrejme pretiekol. V statuse sa ďalej píše: "Nestojím proti záujmom mocných prvýkrát a viem, čoho sú schopní v záujme moci a vplyvu. Začínajú sa o mne šíriť rôzne konšpirácie, s kým žijem, prečo to tajím a podobne. Stretávam sa s rôznymi útokmi z ktorých vyplýva, že ak žena žije bez partnera, tak ako keby mala menšiu hodnotu. Pritom je množstvo silných a samostatných žien, rovnako ako mužov. Jednoducho a úprimne. Žijem sama so svojimi dcérami. Mojím priateľom, ktorý mi je aj v týchto dňoch veľkou oporou je skvelý človek, Peter Konečný."

Osobu svojho partnera predstavila aj bližšie: "Peter je hudobník, fotograf, textár. Píše a prekladá poéziu. Je jazzový kontrabasista a basgitarista. Bol súčasťou projektu “Veľkí herci malým deťom” ako autor a textár viacerých piesní, ktorých výťažok putoval na detské onkológie. Ako textár spolupracoval aj na dobročinnom projekte “Úsmev ako dar”. Vo voľnom čase fotí a mnohé moje fotky fotil práve on. Peter je dobrý a slušný človek, ktorého si veľmi vážim. Ďakujem mu, že je pripravený znášať aj tieto náročnejšie momenty kampane spolu so mnou."

Na záver ešte pridala pripomienku: "Ľudia si však nevolia prvého pána. Volia si prezidentku, ktorá sa ich zastane."