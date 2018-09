V detstve ju za to šikanovali, dnes je vďaka kožnej chorobe anjelom slávnej značky Victoria’s Secret!

Keď sa pozrieme na prehliadkové móla, môžeme spozorovať celkom nový trend. Po ére žien od chudučkej Twiggy až po moletnejšiu Kate Upton sa objavujú modelky, ktoré urobili plus zo svojej chyby. Tak ako Winnie Harlow, ktorá sa prechádza po najprestížnejších mólach a pritom už od detstva má ochorenie vitiligo.

Krásna zebra

Pre svoj odlišný vzhľad bola odmalička terčom šikanovania, deti jej vraj v detstve nehovorili inak ako zebra, alebo krava. Napriek tomu v sebe našla dostatok odvahy a sebavedomia, aby vyplnila prihlášku do súťaže America´s next top mode. Nevyhrala, ale natoľko vybočovala z radu bežných krásavíc, že si ju všimla veľká módna značka a vybrala si ju pre svoju kampaň. Ohlas bol obrovský, ľudia trpiaci vitiligom píšu dodnes Winnie nadšené odkazy, že cítia radosť, hrdosť a takisto prekvapenie, keď vidia, že si niekto s rovnakým stavom kože môže takto plniť svoj sen o modelingu.

Šokujúco neprehliadnuteľná

V dnešnom svete, keď originalita stojí na prvom mieste, predstavuje kanadská rodáčka absolútny príklad nezvyčajnosti. Ide o prvú celosvetovo známu modelku, ktorá trpí vitiligom. Ide o kožnú chorobu, keď ľudia strácajú pigment a vynikajú im svetlé škvrny na pokožke, najčastejšie okolo prstov, úst, očí, či kĺbov. V Harlowovej prípade je to oveľa viditeľnejšie, pretože ide o Afroameričanku a jej škvrny sú dokonale biele. Dnes je táto dvojfarebná kráska vyhľadávanou a úspešnou osobnosťou, ktorá je absolútne zmierená so svojou telesnou schránkou.

A dokonca je z roka na rok odvážnejšia, pretože okrem bežných prehliadok a fotografií jej fľakatej tváre sa pomerne často na mólach objavuje aj polonahá a ukazuje svoj dvojfarebný hrudník. Ľudia z brandže však oceňujú fakt, že Winnie má na tvári škvrny rozložené veľmi pravidelne. Tak ako je pre reklamu dôležitá Cara Delevigne pre jej výrazné oči, charakteristickým znakom Winnie Harlowovej je jej fľakatá tvár. A to nie je všetko. Je prvou takouto atypickou modelkou, ktorá sa stala anjelom známej značky Victoria’s Secret. A tým vstúpila do histórie.

Škandál na pretekoch

Okolo neprehliadnuteľnej krásky sa vždy točili aj zaujímaví muži. Jej meno v minulosti spájali s exmanželom speváčky Mariah Careyovej Nickom Cannonom, či brazílskym futbalistom Neymarom. V súčasnosti sa pošuškáva, že je viac ako kamarátka s legendou automobilového športu, pilotom formuly 1 Lewisom Hamiltonom. Ak by to bola pravda, svojmu milému prednedávnom príliš veľa radosti neurobila, podaril sa jej totiž spustiť veľký škandál. Ako Kanaďanka dostala česť odmávať záver Veľkej ceny Kanady pretekov formuly 1. Modelka sa však pomýlila o jedno kolo a šachovnicovou vlajkou začala mávať o jedno kolo skôr, ako mala. Zmätení jazdci boli totálne rozhodení vrátane jej priateľa Lewisa Hamiltona. Všetci sa cez vysielačky spájali so svojimi tímami a pýtali sa, čo sa vlastne stalo, keď cieľ prišiel skôr. Hamiltonov konkurent Vettel dostal celkom jednoznačné upozornenie: „Pokračuj ďalej, to máva vlajkou Hamiltonova frajerka! Preteky sa neskončili!“

Usmievavá Winnie to dostávala zo všetkých strán, až po pár dňoch napokon organizátori vydali vyhlásenie, že za to nemohla. Vraj chybu urobil jednu z usporiadateľov, ktorý jej dal pokyn na ukončenie pretekov o jedno kolo skôr, ako bolo naplánované. Winnie Harlowová sa tak stala známou už aj fanúšikom motoristického športu. A sama si zo vzniknutej situácie príliš veľkú hlavu nerobila, veď celý život bojuje proti predsudkom a dobýja svet módy aj svojím hendikepom.