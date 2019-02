V DOME prezidentského kandidáta Maroša Šefčoviča. Manželka prezradila jeho slabosť

Nevedel som, aké rezance do polievky budú najlepšie, kúpil som preto viac druhov – podáva s úsmevom Maroš Šefčovič svojej manželke nákup. V dome v Senci, kde sa dvojica postupne udomácňuje, sa chystá nedeľný obed. Prichádza aj mladšia dcéra Martina a jej teta Marína. Šefčovičovci, ktorí sa rozhodli zabojovať o prezidentský post, milujú spoločné obedy, sú pre nich dôležité. Slovo rozhodli je použité v pluráli správne, pretože Helena Šefčovičová svojho manžela bezvýhradne podporuje a prízvukuje, že čokoľvek sa v rodine udeje, diskutujú o tom.

Život s kariérnym diplomatom nie je pre každú ženu. Maroš Šefčovič mal však šťastie, že sa v Moskve, kde študoval diplomaciu, zoznámil s budúcou pedagogičkou, ktorá tam prišla na polročnú stáž. Vtedy ešte netušil, že práve ona mu dá zázemie, aj vďaka ktorému urobí slušnú kariéru. Mať pri sebe partnerku, s ktorou sa vám ľahko dýcha v spoločnosti, je výhodou.

Obľúbení medzi diplomatmi

„Počas diplomatickej služby sme boli pár, ktorý dostával veľa pozvaní aj preto, že sme správne jazykovo vybavení. Obaja ovládame ruštinu, francúzštinu a angličtinu, takže nech nás posadili za stôl ku komukoľvek, vedeli sme konverzovať,“ hovorí Maroš Šefčovič, s ktorým rodina cestovala aj do Zimbabwe, Kanady či Izraela. Svoju manželku chváli za to, že si vždy dokázala poradiť. „V Bruseli sme si napríklad prenajímali dom, platili sme na slovenské pomery nepredstaviteľne vysoké nájomné a všetky opravy sme si museli zabezpečiť sami. Keď sa pokazila brána alebo kúrenie, Helenka dohadovala opravárov a komunikovala s montérmi,“ hovorí.

Manželka zvládala všetko a popritom aj tri deti. Na reprezentatívnu ženu sa dalo spoľahnúť, spolu s ním vždy lavírovala vo vodách protokolu a učila sa nové veci. Nie vždy je to jednoduché. O tom, aké dôležité je naštudovať si protokol, svedčí aj prípad istého veľvyslanca z východoeurópskej krajiny, ktorého meno Maroš Šefčovič taktne zamlčal: „Boli sme na oficiálnom podujatí v Japonsku. Na začiatku večere priniesli na stoly nádherné ikebany. On to poňal ako šalát a s veľkou chuťou sa do kvetín pustil.“

Korbáčiky aj bryndza v Bruseli

Helena Šefčovičová sa pri tejto historke pousmeje a potvrdí, že téma gastronómie je v ich rodine živá. Nielen preto, že ich staršia dcéra spolu s priateľom majú vlastný youtubový kanál o varení a cestovaní, ale aj preto, že radi ochutnávajú rôzne miestne jedlá. „Prvýkrát ma zaskočili slimáky, poznala som iba tie zo záhrady,“ priznáva. „V niektorých arabských krajinách zasa jete horúce jedlo rukami. Aj keď vám donesú misky s vodou na umytie, je to nezvyčajné,“ spomína na gastro zážitky.

V Zimbabwe, kde sa narodila ich dcéra Martina, zasa naložila a vykvasila kapustu. „Zásobovala som celú ambasádu,“ spomína. Najviac im v Afrike chýbal náš chlieb, preto bol sviatok, keď im ho raz do mesiaca priniesol diplomatický kuriér.

V Bruseli si obľúbili typické hranolčeky s rybou či mušľami, ale vozia tam aj obľúbené slovenské potraviny – od klobás, syrových korbáčikov až po bryndzu. „Manžela musím kontrolovať, koľko môže zjesť, hneď by sa to minulo,“ prezradila manželovu gurmánsku slabosť.

Obaja si však strážia kondíciu. „Manžel mi navrhol, aby som vstúpila v Bruseli do jeho fitnesklubu. Máme svojich trénerov, sme pod zdravotnou kontrolou, ale hlavne sme viac spolu,“ dodáva Helena Šefčovičová, ktorá v minulosti súťažne tancovala spoločenské tance. Manžel ju potom pritiahol k lyžiam a ostatným športom, ktoré mala kvôli tancu zakázané. Spolu vyskúšali aj jogu. „Sme otvorení všetkému novému,“ hovorí.

Detox v Turecku

Dvojica zažila horúce chvíle, keď sa raz skomplikovala operácia slepého čreva manžela v Paríži. „Spamätal som sa z najhoršieho, no mal som zlý krvný obraz. Kolegyňa mi odporučila detoxikačný pobyt v tureckej Antalyi. Strávili sme tam s manželkou desať dní, pili sme zeleninové šťavy, cvičili jogu, bicyklovali... Boli sme tam už dvakrát a veľmi nám to pomohlo. Počas desiatich dní som zhodil trinásť kíl,“ hovorí eurokomisár a jeho manželka prikývne, že známi ho nespoznávali.

„Máme radi aj spinning, chodíme do bazéna... čo stíhame, to sa snažíme robiť, aby sme boli v kondícii. Až budeme mať vnúčatá, nech im stačíme,“ hovorí a dodáva, že zatiaľ sa nič také nečrtá. Dcéry, ktoré žijú každá vo svojom byte Bratislave, ešte chcú pocestovať svet a syn zatiaľ študuje v Bruseli. Šefčovičovci netaja, že život tam je nákladný. Za päť eur si nekúpite v študentskej kantíne ani bagetu. Ak by sa Marošovi Šefčovičovi podarilo stať sa prezidentom Slovenska, jeho plat klesne a zanechajú za sebou aj veľa známych. „Máme spomienky z každej krajiny, ostal tam kúsok z nás. Deti si tam našli kamarátov, potom ťažko niesli, keď sme odišli. Ale pre nás je domov tam, kde je rodina a väčšina z nás je už tu. Máme ešte v sebe toľko energie, aby som nasledovala manžela kamkoľvek, ale mám pocit, že je načase sa vrátiť. Aj svojim deťom hovorím, nech cestujú, ale ak vyskúšate pobyt v cudzine, zistíte, že predsa len je tu život stále lepší,“ uzatvára Helena Šefčovičová.