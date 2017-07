„Vždy stojím v šatníku, pozerám okolo seba a neviem, čo si mám zobrať. Balenie a vybaľovanie sú najhoršie,“ hovorí speváčka Sisa Lelkes Sklovská. Priznala, že nikdy si so sebou neberie odlakovač, keďže sa jej raz vylial zničil šaty aj topánky. Ako správna žena, má svoje slabosti a na cestách po svete by sa nezaobišla bez parfumu. Dokonca ich potrebuje mať po ruke niekoľko. Pozrite sa, ako to vyzerá pri balení na dovolenku alebo na turné u Sisy Lelkes Sklovskej.