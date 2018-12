V kúpeľni sexi Lucie Bugalovej: Pozrite, čo všetko pre seba robí!

Hoci Lucii by málokto hádal, že má po tridsiatke, sama na sebe pociťuje, že svojej pleti už musí venovať viac pozornosti ako kedysi. Začala používať krémy a séra proti vráskam a keďže patrí medzi ženy so suchou pokožkou, krémovanie nepodceňuje. „Moja pleť si to, skrátka, pýta. V najbližšom čase už musím určite navštíviť aj kozmetický salón. Potrebujem absolvovať nejaké kúry a zjemniť výskyt vrások okolo očí a úst,“ prezrádza Lucia, ktorá salóny krásy doteraz nenavštevovala. Nikdy totiž nemala problematickú pleť.

Smädné kučery

Lucia si veľmi rada napustí doma vaňu, no pri malom synovi jej to nie vždy vyjde. Na čo si však vždy nájde čas, je starostlivosť o kučeravé vlasy, ktoré má už od prírody suché. Preto im musí dodávať to, čo urgentne potrebujú – hydratáciu. „Po pôrode mi okolo tváre vypadlo dosť veľa vlasov, preto som istý čas nosila kratší strih. Brala som aj vitamíny a teraz u mňa prevláda vlasový rad od značky Balea. Čo sa týka výživných masiek na vlasy, najviac na ne funguje stará dobrá klasika – olivový olej, med a vajce,“ vymenúva blondínka, a priznáva, že jej kučerám určite neprospieva časté fúkanie ani žehlenie.

Dokonalé ruky

Hoci manželka hudobníka Michala Bugalu do kozmetických salónov nechodí, za každých okolností má dokonalú manikúru a pedikúru, ktorú u odborníka nikdy nevynechá. Je to aj jej forma relaxu. „Krátke nechty teraz nosím hlavne preto, že sa učím hrať na ukulele,“ smeje sa rozžiareným úsmevom, o ktorý sa príkladne stará tiež. „Mám sklony k problémom so zubami, preto ich čistenie a starostlivosť nikdy nepodceňujem. Veľmi na to dbám!“