V márnici sa triasla. Dcéra Janka Lehotského prežila peklo!

Aktuálna nálada v našej krajine je poznačená nevinnou smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rok po ich vražde prišiel do kín film s podobným motívom. Film Ostrým nožom bol inšpirovaný prípadom, ktorý sa odohral v roku 2005. Tvorcovia mu dali podtitul Každá generácia má svoju obeť, čo sa, žiaľ, potvrdilo aj tentoraz. Študent Daniel Tupý sa spolu so šiestimi kamarátmi prechádzal večer štvrtého novembra cez parkovisko na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde ich napadla agresívna skupina mužov. Všetkých kopali do hlavy, niektorí mali aj bodné zranenia. Prípad zabitia mladého Daniela je dodnes v štádiu vyšetrovania.

Holé hlavy

Tento príbeh sa rozhodol spracovať iba tridsaťjedenročný režisér Teodor Kuhn, ktorý si na to obdobie veľmi dobre pamätá. ,,Keď zavraždili Daniela, bol som iba o pár rokov mladší ako on. Každý deň sme boli s kamarátmi na skejtoch v Sade Janka Kráľa, iba pár desiatok metrov od miesta, kde mu vzali život. Veľakrát sme utekali pred „holými hlavami, pre ktoré sme boli narkomani a anarchisti, aj keď sme sami poriadne nevedeli, čo tie slová znamenajú,“ spomína na svoju mladosť režisér.

Strach z týchto ľudí sa v ňom oživil aj v nedávno. „Na začiatku príprav scenára, keď ešte viacerí aktéri tejto kauzy boli na slobode, sme sa trochu báli, či nám niečo nehrozí. Svedkovia nám hovorili, že ich občas sledovali čierne autá, ktoré vtedy používala iba jedna sorta ľudí. Neskôr, sme už pracovali bez obáv,“ hovorí. Režisér sa počas príprav stretol aj s verziou, že Daniel bol díler a smrť si zaslúži. „Túto verziu propagovali sami vinníci, aby relativizovali svoju vinu,“ konštatuje krútiac hlavou.

Stavil na istotu

Režisér sa rozhodol, že aj keď celý život pracoval s nehercami z ulice, tentoraz vraj potreboval nepriestrelnú istotu pravdivého herectva. Dokonca aj do vedľajších postáv obsadil našich najlepších hercov. Hlavné postavy podali skvelé výkony. Daniela Tupého stvárňuje mladý David Hartl (25), zdrvených rodičov Roman Luknár (53) a dcéra Janka Lehotského, Ela Lehotská. Herečka nám porozprávala, ako si spomína na jej najemotívnejšie natáčanie, aké zažila.

„Pamätám si na deň, keď sme mali ráno natáčať kde matka zistí v márnici podľa oblečenia, že to je jej syn, že už skutočne nie je cesta späť. Pre mňa to bolo veľmi silné. Ešte pred natáčaním scény som sa na to pripravovala. Asi dve hodiny som sa prechádzala po tých starých labákoch v Slovenskej televízii, ktoré boli vo filme márnicou. Začala som postupne cítiť akýsi univerzálny pocit bolesti tých žien, ktoré sa museli vyrovnať s takouto hroznou situáciou. Všetky emócie sa vo mne zozbierali, až som sa triasla. Robilo sa to na jednu klapku a tam sa pustila celá tá emócia von. Bolo to pre mňa veľmi silné,“ hovorí herečka, ktorá sa na rozdiel od režiséra s rodičmi Daniela Tupého nestretla. „Uvážili sme, že nepôjdeme cestou osobného prepojenia. Cítila som, že si chcem nechať odstup a aj ich sme chceli uchrániť,“ vysvetľuje.

Ďakuje Bohu

A ako si pamätá na vraždu Daniela Tupého? „Žila som v Prahe a ku mne sa dostávali iba informácie, že na Slovensku sa stále niečo dialo, vybuchovalo… Veď všetci dobre vieme, aké divoké roky to boli. Cítim väčší kontext s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ale v roku 2005 som ešte nežila na Slovensku.

Teraz ďakujem Bohu, že som to mohla pocítiť aspoň trošku, takto sprostredkovane a že to nemusím zažiť v skutočnosti,“ hovorí Ela Lehotská, ktorá je matkou troch detí. Doma má dcéry Rosu (20), Leu (15) a desaťročného syna Ľudvica. „Nedá sa povedať, že by som po natáčaní mala o ne väčší strach, ale človeka až zovrie, ak mu podobná myšlienka prejde hlavou.“

Je na ne sama

Herečka nám prezradila, čo-to aj o svojom súkromí a podotkla, že je dobré všetko, čo sa nám v živote prihodí, brať tak, ako to prišlo a snažiť sa to prijať a neodmietať. Netajila sa tým, že to doma ani ona nemá niekedy vôbec ľahké. Na svoje tri deti je totiž úplne sama. ,,Moje deti sú super, ale mala som ich vždy po piatich rokoch a, samozrejme, máme rôzne obdobia – aj pnutia a nesúlady, ale zároveň veľmi dobre komunikujeme. Ani nejaká prudká puberta sa u nás neriešila, jedine mne sa začala po tridsiatke.“ (Smiech.)

Ela Lehotská má s prvým manželom dve deti, tretie dieťa sa narodilo zo vzťahu, ktorý nevyšiel. S otcom syna nežije. Zároveň priznala to, čo len máloktorá žena: „Som na ne sama a občas mám pocit, že to nezvládam. Niekedy je to super a niekedy nie. Je to ťažké, ale zároveň je to také živé a skvelé. Reálne si myslím, že každá matka maá aj ťažšie dni.“ Netají sa ani tým, že si zvykne poplakať. „Plač je ten najväčší ventil. Patrí k rodine a k životu. Navyše aj tie deti by mali vidieť, že matka nie je dokonalá, že nie všetko vie zvládnuť. Ukáže nám sám život, čo všetko rodič do detí zasadil, akými budú ľudmi a akým životom budú žiť, či im pomohol alebo ich viac domotal.“

Uskromnili sa

Herečka sa však deťom snaží vynahradiť aj mužskú polovicu. „Snažím sa im nahradiť aj otca. Viete, tak intuitívne prevezmete jeho rolu, a teda aj rolu živiteľa a zistíte, ako vás to likviduje. Aby mali toto, aj tamto... Ale už som na to prišla. Treba nájsť správnu mieru vecí a niekedy aj zľaviť. A nemusíme mať všetko a nechodíme všade.

Žijeme život úspornejšie, ale kvalitnejšie,“ hovorí Ela Letohská s tým, že deti ju vo všetkom podporujú a dodávajú jej silu. „Moje občasné zrútenia patria k životu a najväčší tlak je tlak samého na seba. Ony sú niekedy rozumnejšie než ja. Koľkokrát vidia, ako to chcem zvládať a koľkokrát mi to nejde – vtedy ma povzbudia, aby som toľko nestresovala a nemusela byť za každú cenu perfektná. Sme také krásne spoločenstvo,“ uzatvára herečka. Prízvukuje, aby sme si vážili každú chvíľku v živote strávenú s najbližšími, pretože nikdy nevieme, čo nám život nadelí.