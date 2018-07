Veľavravná poznámka snúbenice Justina Biebera: Prvý raz to s ním nestálo za nič

Kanadskému spevákovi to už niekoľkokrát nevyšlo so Selenou Gomezovou (25), a tak sa nedávno vrátil k svojej staronovej láske. S modelkou a herečkou Hailey Baldwinovou (21) už dávnejšie chodil, teraz to opäť dali dokopy a čo je asi najšokujúcejšie – po mesiaci randenia ju požiadal o ruku. A na tú ruku jej navliekol aj extrémne drahý zásnubný prsteň.

Vysnívaný prsteň

Naozaj nejde len o letnú novinársku kačicu. Udalosť už potvrdili ich rodiny a na sociálnych sieťach aj oni sami. Bolo to veľmi teatrálne – celebrita požiadala o ruku ďalšiu celebritu pred cudzími ľuďmi v preplnenej reštaurácii na Bahamách. A Justin sa veľmi poctivo pripravil, keďže jej dal presne taký prsteň, po akom túžila. Hailey totiž už pred šiestimi rokmi na sociálnu sieť zavesila, že keď jej prsteň nebude taký veľký ako ten, ktorý dostala herečka Blake Livelyová (30), nevydá sa. Zdá sa, že Justin jej profil študoval veľmi pozorne, pretože Hailey od neho dostala v podstate identický prsteň...

Oddaný na celý život

Justin zásnuby potvrdil na svojom internetovom konte, kde uviedol: „Chcel som chvíľu počkať, kým sa k tomu vyjadrím, ale rýchlo sa to šíri, takže počúvajte. Hailey, som taký zamilovaný do všetkého na tebe! Taký oddaný tomu, aby som s tebou strávil život a spoznal každý kúsok teba a miloval ťa trpezlivo a láskavo. Sľubujem, že budem viesť našu rodinu so cťou a integritou, že nechám Ježiša, aby nás viedol pomocou Ducha Svätého k všetkému, čo urobíme, a k všetkým našim rozhodnutiam.“ Všetci sa pozastavujú najmä nad silnými slovami o viere, čo sa doteraz s Justinom príliš nespájalo. Ale spevák začal pravidelne chodiť do kostola, takže asi to tak v týchto dňoch aj cíti.

Teatrálne zásnuby

Zaujímavý jej aj záver Bieberovho internetového vyznania. Píše: „Hailey, budeme ešte lepší v sedemdesiatke, zlatko, poďme na to!“ To, že Hailey nazval láskou svojho života, je však zjavne trochu nadnesené, pretože ešte pred časom bol úplne hotový zo speváčky Seleny Gomezovej. Nuž, Selena asi nakoniec nebola jeho osudová žena. Pretože to bola Hailey, s ktorou najprv v reštaurácii na Bahamách tancoval salsu, až napokon Justin veľkú dovolenkovú zábavu prerušil a povedal všetkým, aby odložili svoje telefóny, lebo sa udeje niečo veľké. A vtedy ju požiadal o ruku. Pripomíname, že Hailey a Justin sa spoznali v roku 2009, ale až koncom roka 2014 spolu začali tráviť viac času. Justin až vo februári 2016 potvrdil, že ju ľúbi, no potom prišla do toho všetkého Selena Gomez, takže opäť boli nejaký čas od seba. Keď sa Justin rozišiel so Selenou, Hailey chodila so spevákom Shawnom Mendezom a to Bieber znášal veľmi ťažko, takže využil všetky svoje zbrane a zbalil dcéru amerického herca Stephena Baldwina (52), z ktorého možno bude dedko. Aj toto sa totiž pošuškáva o možných dôvodoch svadby.

Zhadzoval sokovu hudbu

Keď sa pred rokmi Hailey s Justinom prvý raz rozchádzali, povedala niečo, čo dnes znie prekvapivo. Modelka paradoxne tvrdila, že ten vzťah nestál za nič! Vraj kam sa pohli, mali niekoho v pätách a na vzťah nezostával ani kúsok času a miesta. Slávu svojho chlapca vtedy Hailey nezvládla, ale zjavne sa jej oplatilo počkať, pretože zostala jeho najlepšou kamarátkou a teraz sa ako prvá žena v jeho živote dočkala aj zásnubného prsteňa. Pritom so Selenou to vyzeralo nádejne. Až kým sa nerozišli a Gomez prskala na všetky strany – vraj bola až príliš mladá a dala sa až príliš manipulovať. A Bieber si vraj vo vzťahu s ňou kompenzoval svoje mindráky. Keď sa začala objavovať po boku speváckeho kolegu The Weeknda (28), mimochodom tiež Kanaďana ako Bieber, ten nešetril zbraňami a útočil na sokovu hudbu, ktorú nazýval totálnym odpadom. A z trucu začal chodiť so staršou herečkou s božským telom, Paolou Paulinovou.

Konečne niekoho ulovil

Keď to s Paolou nevyšlo, Justin lovil kade-tade. Fitneska Jessica Gober sa smiala na sociálnej sieti, že Bieber našiel jej fotografiu na stránke jedného fitnescentra a potom tam neustále vyvolával a zháňal na ňu kontakt. Tak mu sama poslala pozdrav s odkazom, že má priateľa a nemá o neho záujem... Ale Justin sa nevzdával a vôbec neotáľal. Po koncerte v Prahe mu vraj robilo v hotelovej izbe spoločnosť až osem mladých českých dievčat, ktoré najala modelingová agentúra. Napokon však všetko speje k rozprávke a svadbe, ktorá bude trvať určite tri dni a tri noci a mladomanželia budú šťastní až do smrti. Alebo nie?

Happyend sa nekoná

Talentovaní Justin a Selena boli párikom snov, idolmi státisícov tínedžerov. Keď si speváčka začala s kolegom The Weekndom, Bieber to nevedel prehrýzť a správal sa ako škôlkar, keď mu vezmú hračku – zhadzoval sokovu hudbu.