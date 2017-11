Braňo Kostka narovinu povedal, ako to v ich vzťahu so Zdenou Studenkovou funguje

Braňa Kostku sme pred pár dňami stretli na charitatívnom večere pre deti s chorým srdcom. Spolu s kolegami mal vystúpenie, počas ktorého sršal vtipom a dobrou náladou. Tá ho neopúšťala ani v zákulisí, keď zišiel z pódia. „Máme šťastie, že môžeme spojiť príjemné s užitočným a pomôcť. Vďaka tomu sme spoznali mnohých ľudí, ktorí obetovali celý život pre iných, a som šťastný, že so skupinou nemusíme hľadať a selektovať, komu pomáhať. Do cesty nám to prichádza samo…“ povedal nám. Až neskôr sme sa dozvedeli, že termín dobročinného večera sa mu kryl s generálkou predstavenia v SND, kde diriguje, ale zariadil si čas tak, aby nemusel charitu odrieknuť. Stihol všetko.

Každý muž, ktorý miluje svoju prácu, má vyhraté, ak má doma podporu. A tú Braňo Kostka rozhodne má.

V dobrom aj v zlom

Hudobník je vďačný, že mu osud pred vyše dvadsiatimi rokmi prihral do cesty práve Zdenu Studenkovú, ženu, s ktorou si má vždy čo povedať. „V dnešnom svete je veľmi dôležité mať niekoho blízkeho pri sebe, aby nás vypočul, pochopil a bol nám oporou. My so Zdenkou veľa komunikujeme a prežívame všetko spolu a naplno. Problémy, či už pracovné, alebo súkromné, sa snažíme vyriešiť spoločne. Nehovorím, že som človek, ktorý jej vždy vie dokonale poradiť, to by mal posúdiť iný a nie ja, ale snažíme sa byť si vzájomnou oporou,“ povedal nám.

Denné rituály

Aj keď obaja partneri pre svoju prácu žijú hektickým životom, snažia sa spolu tráviť čo najviac času. Chránia si spoločné rituály. „Sme zaneprázdnení, ale potrpíme si na spoločné obrady. Snažíme sa spolu raňajkovať, obedovať aj večerať, ak sa dá. Čím viac času sa nám podarí spoločne stráviť, tým sa zveľaďuje naša komunikácia a celý vzťah. Rozprávať sa je veľmi dôležité,“ vysvetľuje.

