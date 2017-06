Emília Lörinczová zo Súdnej siene: Je verná Saint Laurentovi!

V spoločnosti či na obrazovke v Súdnej sieni je Emília Lörinczová vždy upravená, no paradoxne, o svoju pleť sa začala výraznejšie starať až po štyridsiatke. Dovtedy bola verná len bežnému krému, výraznému rúžu na pery a maskare. „Pri náznaku prvých vrások som však na odporúčanie kamarátky začala s krémami od Matisu, no vždy sa dám zlákať aj na kúpu produktov od iných firiem. Nakoniec však zistím, že to nie je ono a vrátim sa k osvedčenému,“ priznáva atraktívna blondínka

Investuje do krémov

Ako väčšina žien, ktoré sa o seba príkladne starajú, ani pani Emília nevynechá večerné odlíčenie mliekom a pleťovými vodami. Keď sa k tomu pridajú kvalitné krémy, séra či očné krémy, výsledok je viditeľný. „Mám veľmi suchú pleť, preto sa veľmi veľa krémujem. Krémy striedam každého pol roka. Raz je to Matis, potom La Prairie či 3LAB. Vyhýbam sa olejom, lebo nemám rada pocit mastnoty. Oleje využívam jedine do kúpeľa od značky Fenjal. Veľmi mi vyhovujú aj ich krémy na telo,“ odporúča švédsky rad starostlivosti o telo. Emília Lörinczová každej zrelej dáme odporúča hydratačný krém 3LAB, ktorý patrí medzi tie drahšie, no výsledok vraj stojí za to. Takisto nemôže povedať krivé slovo ani na značku La Prairie, no hoci ju používa už roky a maximálne jej vyhovuje, na ich kaviárový rad dostala alergiu.

Zábal na popáleniny

V mladosti, keď Milka Lörinczová robila modelku, príkladne sa starala o svoje vlasy. Väčšinou to boli „babské recepty“, napríklad žihľavová voda či citrón, no dnes už na podobné vychytávky nemá čas. Má osvedčené šampóny či masky. Aj fúkanie vlasov je výsostne v jej rukách. Kaderníčku využíva iba na farbenie. „Mám však jeden výborný trik na vlasy, zábal z Panthenolu. Keďže je určený na popálenú kožu a je výživný, veľmi dobre pôsobí aj na poškodené vlasy,“ prezrádza svoj tajný recept na zdravo vyzerajúcu hrivu.

Obľúbená vôňa

„V dobe socializmu, keď som mala približne dvadsať rokov, som sem doniesla kozmetiku od Yva Saint Laurenta. Vtedy som netušila, o akú kvalitu ide. Používam od neho rúže či parfumy. Zbožňujem vôňu Yvresse, pôvodne sa volala Champagne, a k nej sa vždy vraciam. Opium je ťažšia vôňa a Rive Gauche je zase športovejšia.“

