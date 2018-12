VIANOCE CELEBRÍT: Tieto dve známe rodiny strávia dnešný večer spolu!

Lucia a Petra držia od narodenia spolu. Osud to chcel tak, že sa matkami stali takmer v rovnakom čase a bývajú od seba len pár metrov. Preto zorganizovať tohtoročný Štedrý deň nebude až také komplikované a obidve sú si isté, že pri vianočnom stromčeku si to najviac užijú ich chlapci Emanuel (17 mes.) a Timko (16 mes.), ktorí sú ako bratia.

Vajíčka a kaviár

A ako si spomínajú na Vianoce ony dve, keď ešte bývali spolu a boli malými dievčatkami? „Vždy sme chodili pred večerou do evanjelického kostola a na polnočnú omšu zase do katolíckeho, keďže naši rodičia boli rôzneho vierovyznania. Počas večere sme mali veľmi veľa chodov a hlavne aj dve polievky. Jednu kapustnicu a druhú kyslú šošovicu,“ spomína Lucia Bugalová. „Ale vždy, keď sme začali jesť, nikto neodchádzal od stola, pretože to údajne prináša nešťastie,“ doplnila ju sestra Petra Malachovská.

No obidve sa zhodujú v tom, že počas 24. decembra držali a aj držia do večera pôst a vyhýbajú sa mäsu. „Ale pamätáme sa na to, keď nám otec vždy ráno robil vajíčka s kaviárom, aby sme vydržali do večera,“ povedali nám dvojhlasne, s tým, že sa na dnešný deň a hlavne večer už veľmi tešia.

K Bugalovovcom a Malachovským sa pridá aj mamina známych dvojičiek a spoločne si to užijú plnými dúškami.