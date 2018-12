Vianočné pečenie s krásnymi herečkami: Urobte si SUPER koláč podľa ich receptu!

Vianoce sú sviatkom hojnosti a toho sú si vedomé aj najznámejšie šoubiznisové dvojičky Lucia Bugalová a Petra Malachovská. Ich vianočné tradície vychádzajú ešte z detstva, kedy na ich stoloch nechýbali tradičné jedlá a hlavne dve polievky- klasická kapustnica a šošovica na kyslo.

Gazdinky

Lucia si do manželstva s hudobníkom Michalom Bugalom priniesla teda zvyky z domu, no ich stôl sa obohatil o ďalšie dve polievky, ktoré si priniesol zo svojej rodiny zase manžel. Konkrétne ide o dve rybacie polievky, ktoré u nich doma nemôžu chýbať. „Veď na Vianoce má byť štedro,“ smeje sa Lucia.

Rovnaké tradície, ako Lucia, si do svojej novej domácnosti doniesla aj jej dvojička Petra, no kvôli manželovi Sväťovi Malachovskému (46) im na stôl pribudol losos a zubáč. Zaujímavosťou je však to, že dvojičky ku kapustnici vždy jedia kysnutý pletený koláč s hrozienkami, ktorý napečie vždy ich mama. Vraj to k sebe veľmi sedí a na tú chuť sa už tešia. V každom prípade, jedno je isté – pod ich vianočným stromčekom bude poriadne veselo a hojno.

Netradičné bugalovské vianočné koláčiky

Potrebujeme:

250 g hladkej múky

250 g práškového cukru

2 vajcia

zmes ľubovoľného sušeného ovocia a orieškov, trochu nasekanej čokolády

Postup: