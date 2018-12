VIDEO: Dominika Cibulková túži po tomto LUXUSNOM kúsku!

O našej najúspešnejšej tenistke je známe, že miluje módu. K rôznym vychytávkam do šatníka si rada zaobstaráva aj exkluzívne šperky. Neraz o sebe prezradila, že je ako straka a miluje brilianty. Dominika si už dopriala rôzne luxusné kúsky a zdá sa, že obľubuje značku Cartier, keďže od nej vlastní viacero ikonických náramkov. Cena tých, ktoré si šikovná blondínka zadovážila, sa šplhá v závislosti od počtu briliantov od šesť do štyridsať tisíc eur.

Milióny na rukách: Skvosty Dominiky Cibulkovej vyrážajú dych!

Preto sme sa Dominiky na predstavení najnovšej kolekcie šperkov známej spoločnosti, ktorej je tvárou spýtali, či existuje ešte šperk, na ktorý si robí zálusk. „Som šťastná, že môžem byť tvárou tejto značky. Je o mne známe, že mám rada šperky, sama sa nazývam strakou," povedala so smiechom Dominika a dodala: "Myslím si, že je to najlepšia značka šperkov na Slovensku, rada nosím ich kúsky. No najväčší vzťah mám k obrúčke a snubnému prsteňu. To sú také moje šperky, ktoré mám na sebe stále, je to akoby moja identita. Nosím ich na každý zápas, na každý tréning.“

Prišla o tri snubné prstene! Mária Čírová prezradila, čo sa stalo so vzácnymi šperkami...

Po čom piští srdce Dominiky z oblasti klenotov prezradila vo videu.

MÓDNA POLÍCIA: Fero Mikloško sa urval z reťaze, Dara Rolins ako mix šeliem - takto sa nahodili celebrity na narodeninovú párty!

Faux pas speváčky Márie Čírovej: Ups, šaty jej praskli rovno na pódiu!

Luxusný pohreb: Pozrite sa, akú honosnú smútočnú ceremóniu doprial matke svojich detí hudobný mogul Diddy