VIDEO: Henrieta Mičkovicová priznala, ako je to u nej doma s pornografickými filmami

Henrieta sa pred pár dňami dokonale vžila do pocitov Anastasie Steelovej, hlavnej hrdinky kultovej erotickej trilógie. Spolu s kolegom Jurajom Bačom (28) totiž pred pár dňami v bratislavskom kníhkupectve čítali úryvok z knihy Päťdesiat odtieňov temnoty. Herec zasa prepožičal hlas mužskému hlavnému hrdinovi, bohatému biznismenovi s temnými sexuálnymi túžbami a tendenciou ovládať a zneužívať iných Christianovi Greyovi.



Strach zo závislosti

Po tom, ako dočítali, sa obaja živo a otvorene pustili do diskusie s prítomným psychológom a sexuológom Františkom Fridrichom. Herečka skonštatovala, že vzrušujúci príbeh dvojice láka ľudí zrejme preto, lebo je v ňom niečo zakázané, čo si pripúšťajú len vo fantáziách.

Odborník zareagoval: „Málokto naberie toľko odvahy, aby išiel za svojou fantáziou. Radšej sa identifikujeme s hrdinkou v knihe, je to oveľa menej bolestivé. Ale aj menej radostné… Niektoré ženy hovoria, že radšej nezačnú nič také, čo by ich priviedlo k situácii, že by museli žobrať o sex, pozornosť, lásku. Svoju čiernu skrinku neotvoria zo strachu, že by mohli byť od niekoho závislé.“

Ikony, ktoré zastavili čas: TAKTO vyzerajú prvé slovenské hlásateľky dnes!

Čo je úchylné?

Herečku zaujímalo, ako vnímať to, keď sa dvaja ľudia nesprávajú podľa konvencií a ich intímny život presahuje hranicu, za ktorou iní už hovoria o úchylnosti alebo o odpornosti.

„Ak sa niečo deje so súhlasom dvoch ľudí za zavretými dverami spálne, je to vždy normálne,“ dostalo sa jej odpovede. Podotkla i to, ako ju zaráža fakt, že ak človek odhalí niečo zo svojej intimity a sexuality, môže stratiť prakticky všetko, pritom však spoločnosť akceptuje také veci ako napríklad špina v politike či zlodejina.

Vonku horúco, v posteli zima? Ak kýcha, myslí na sex! Neveríte?

Do erotického filmu?

Na záver sme sa herečky opýtali, či by nemala chuť zahrať si v erotickom filme. „Ja? Ja už nie, nechám to mladším. Čo by som tam robila… Dozorovala?“ zareagovala so smiechom.

„Nikdy ma to nelákalo. Ja som otvorená, čo sa týka akceptovania ľudí, ich intímnych záležitostí, ak neubližujú ostatným. Som veľmi slobodomyseľný človek, ale mojou ambíciou nebol erotický film. Mám iné ambície,“ dodala Henrieta, ktorej nahé telo môžu fanúšikovia obdivovať len v pokračovaní kultového slovenského filmu Pásla kone na betóne.

A ako je to u nej s pozeraním pornofilmov, ktorými si korení život nejeden pár? „Pornografické filmy nesledujem. Vôbec mi to nenapadne. Asi mám bohatý vlastný vnútorný život,“ zareagovala so smiechom a dodala: „Viem, že to ľudia využívajú na partnerské terapie, ale toto som ešte nedala...“