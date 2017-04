VIDEO: Krik na chodbách a takmer uškrtená moderátorka! Pozrite sa, čo sa dialo v zákulisí šou Zem Spieva

Slovensko vďaka šou Zem spieva žilo folklórom niekoľko mesiacov. Minulú sobotu večer si diváci spomedzi desiatich finalistov vybrali svojho víťaza. Najviac hlasov, dvestotridsaťpäťtisíc, získal Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice. Aj toto číslo zdôraznilo fakt, že šou nadchla množstvo Slovákov. Exkluzívne sme pre vás zachytili atmosféru tesne pred vysielaním.

Päťkilový skvost

Okrasou programu bola jednoznačne moderátorka Dominika. V predošlých kolách aj počas finále sa jej o originálny outfit postaral návrhár Boris Hanečka. „Už na začiatku znela požiadavka jasne: nie kroj, ale šaty s folklórnym nádychom. Vo finále som na nej chcel vidieť úzky driek a cibuľovú sukňu. Kožený korzet som už mal hotový. Jeden remeselník ho vyrobil špeciálne na mieru. Jeho hodnota je vysoká, pretože je to ručná práca a ani jedna niť nie je pretiahnutá strojom,“ pýši sa návrhár šatami, ktoré vážili päť kíl.

Účinkujúci zo šou Zem spieva: Bavia nás zadarmo

Spútaná v koži

Ako sa hovorí, pre krásu treba trpieť. Toto bol aj prípad Dominiky, ktorá sa v krásnych šatách minimálne za dvetisícšesťsto eur cítila spočiatku veľmi zle. „Je pravda, že na generálke ma korzetom tak stiahli, že sa to nedalo vydržať. Na finále som už požiadala, aby mi to povolili,“ spomína moderátorka večera.

Moderátori folklórnej šou Zem spieva: Zásah elektrinou!

Na generálke ju totiž museli po pár minútach rýchlo vyzliecť, tak tesno jej Hanečka kostymérky stiahli korzet. Na triapolhodinové finále už boli milosrdnejší, a tak ho vydržala bez problémov. „Až na to prvé silné stisnutie to bol skvelý zážitok. Mala som síce na sebe asi päťkilovú vec, tá sa mi však veľmi páčila,“ spomína Domina s nadšením na umelecké dielo, do ktorého ju obliekli. Zároveň si však povzdychla, že je už aj trochu rada, že šou sa skončila.

Eva Máziková prekvapuje: Radšej bez manžela ako bez… Neuveríte, na čom je závislá!

Krik a smiech na generálke

A aká bola cez finále atmosféra v zákulisí? Na chodbách si z plného hrdla vyspevovali urastení chlapi, v kúte tancovali najmladšie účastníčky, všade sa ozývali dokonalé tóny mladých muzikantov. Napätú atmosféru pred finále rozveseľoval šoumen Andrej Bičan, ktorý pobehoval s gajdami, súťažiacich rozosmieval aj Peter Cmorik, oblečený ako Jánošík, s gitarou a svojimi hláškami bavil Michal Hudák, ktorý sa doťahoval s Jankom Ďurovčíkom či režisérom Petrom Núňezom.

Spontánna Eva Máziková opäť šokuje: Prezradila intímny posteľný rituál s manželom!