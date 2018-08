VIDEO: Prasklo Aviciiho (†28) tajomstvo. Plače za ním syn českej modelky

Po náhlej smrti známeho švédskeho hudobníka, ktorý zomrel v Ománe 20. apríla, bolo státisíce fanúšikov v šoku. Avicii, ktorý bol v skutočnosti introvert a mal problémy s alkoholom aj zdravím, sa zrejme rozhodol odísť zo sveta dobrovoľne. Aspoň tak to naznačila zdrvená rodina, ktorá vydala takéto vyhlásenie:

"Náš milovaný Tim bol krehká umelecká duša, ktorá v sebe neustále niesla veľké existenčné otázky. Bol predovšetkým perfekcionista, ktorý cestoval a ťažko pracoval v tempe, ktoré viedlo k obrovskému stresu. Keď prestal cestovať na turné, chcel nájsť životnú rovnováhu a chcel robiť to, čo najviac miloval – muziku. On skutočne bojoval s myšlienkami o význame života a šťastia. Teraz už nemohol ísť ďalej. Chcel pokoj. Bol to citlivý chlapec, ktorý miloval svojich fanúšikov, ale vyhýbal sa žiaru reflektorov. Tim, budeš navždy milovaný a postrádaný. Preto, akým si bol a tvoja muzika je spomienkou na teba.“

Plače za ním priateľka

Okrem rodiny a priaznivcov postráda Aviciiho aj jedna Češka. Denník Blesk si všimol, že česká modelka Tereza Kačerová napísala na sociálnu sieť vyznanie, z ktorého je jasné, že mali spolu naozaj blízky vzťah.

Okrem iného sa v ňom píše: „Milý Tim, posledné dni som trávila čakaním na prebudenie, že mi niekto povie, že je to hlúpy vtip, nejaká strašná chyba. Až teraz mi dochádza, že ťa naozaj nikdy nebudem mať možnosť vidieť. Prvé dni som obťažovala tvojich priateľov a pýtala som sa ich, či je to pravda, žiadala som dôkazy o tom, kde skutočne si… Hľadala som články, ktoré by mi potvrdili, že je to celé omyl. Kedykoľvek som ale videla tvoje meno spojené s RIP alebo dátum tvojho úmrtia, znovu ma to hlboko zasahovalo. Keď som potom videla, že zmenili na Wikipedii tvoj životopis a namiesto „je“ napísali „bol“, rozplakala som sa a pozerala som na to niekoľko minút, snažiac sa pochopiť, prečo píšu, že si zomrel 20. apríla 2018. Nedávalo to žiaden zmysel… Si príliš mladý, skvelý, milujem ťa… Daroval si mi náramok s tromi diamantmi, jeden pre teba, jeden pre Luka a jeden pre mňa...“

Luka je Kačerovej syn z predchádzajúceho vzťahu, ktorý si Aviciiho veľmi obľúbil.

Tereza zavesila na instagram zdrvujúce video, na ktorom malý Luka hľadá Tima a plače. Pripojila k tomu komentár, že sa cíti ako jej syn.

Modelka túžila mať s Aviciim zrejme dieťa, pretože v liste napísala aj toto: „Vždy som si priala náš vzťah držať v súkromí. Myslela som si ale, že pokiaľ by som to svetu odhalila, bolo by to v momente, kedy by som oznámila, že čakám s tebou dieťa.“ K niečomu takému, žiaľ, už nedôjde. Ostali len spomienky: