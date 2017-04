VIDEO: Najskôr ju vycvičil brat, potom aj tréner bojových umení. Na Gabiku Csinovú si len tak niekto netrúfne!

„Robili sme so zbraňami, učili sme sa správne mieriť, jeden druhého kryť, trénovali sme zatýkanie s putami a cvičili sme pokyny a povely, ktoré policajti používajú. Rovnako aj nejaké hmaty, keď páchateľ nechce poslúchnuť,“ vysvetľuje seriálová policajtka Gabika Csinová. Nevyhli sa ani tréningom sebaobrany, ktorú však herečka už ovládala z detstva. Pri bratovi, hercovi a spevákovi Karolovi Csinovi, sa totiž musela naučiť brániť.

Vedieť sebaobranu je dobrá vec

Gabika si myslí, že aspoň základné chmaty by mala vedieť každá žena. Nikdy neviete, čo sa môže udiať… Gabika už odmalička musela rátať modriny a tvrdí, že ju to celkom zocelilo. „Keď sme boli malí, môj brat Karol chodil na karate a ja na balet. Potom si doma na mne skúšal všetky hmaty,“ smeje sa seriálová tmavovláska. Jej brat sa rád inšpiroval aj filmami so Jeanom Claudom van Dammom.

„Skúšal doma aj hviezdice, nunčaky… Našťastie, už nie na mne,“ dodáva so smiechom. Aj keď jej často tiekli slzy, priznáva, že sa jej to páčilo a nakoniec kondičku zužitkovala aj pri balete. Na úlohu do seriálu ju však trénoval Tomáš Horváth, ktorý sa venuje bojovému umeniu. „Keď sme teraz s Tomášom cvičili, hneď sa mi vybavilo detstvo,“ hovorí herečka.