VIDEO: Pozrite aký hnus naservírovala Angelina Jolie deťom

Angelina Jolie so svojimi deťmi ochutnala hmyz a škorpióny. A britský kanál BBC to všetko natočil. Najskôr im ukázala, ako treba jesť obrieho pavúka, potom ich poučila, že chrobáky môžu zachrániť ľuďom život napríklad počas vojny a naservírovala im aj smažené cvrčky. Nevynechali ani škorpiónov. „Majú výbornú chuť ale je ťažké ich žuť,“ skonštatovala hviezda a s úsmevom, držiac tanier, dodala: „Večera.“

Herečka sa vraj riadi pravidlom, že do každej krajiny, do ktorej zavíta, vyskúša miestnu kuchyňu. Pred rokmi naservírovala svojim deťom v Austrálii larvy, pštrosie aj kengurie mäso.

Angelina v tejto exotickej krajine predstavila film First they killed my father. Napriek rozchodu s Bradom Pittom vyzerala šťastne a spokojne, rovnako aj všetky jej deti adoptovaní Pax, Maddox, Zahara a biologickí potomkovia dcéra Siloh a dvojičky Vivienne a Knox.