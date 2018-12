VIDEO: Speváčka Tina zaviedla doma opačný adventný kalendár. Inšpirujte sa

Tina, ktorá sa po diagnostikovaní závažnej choroby stiahla zo šoubiznisu a snaží sa žiť v oveľa pokojnejšom tempe, ukázala, ako sa pripravujú doma na Vianoce. Zaviedla opačný adventný kalendár. "Sme jedni z mnohých, čo to robia, akurát ja tu mám veľa ďalších, ktorí sa môžu reťazovo inšpirovať, tak ako som sa ja inšpirovala nedávno. Plytvanie už nie je viac cesta...," dala výzvu k videu, na ktorom jej dcérka zdobí fixkou krabicu. Do krabice každý deň počas adventu vložíte jednu vec, ktorej sa vzdáte pre iných. Potom je len na vás, komu zbierku venujete. Okrem výchovnej to má aj ďalšiu výhodu: "Taak sa prevzdušní dom, že až," dodala Tina so smajlíkom. Inšpirujete sa?

