VIDEO: Spiritualistka Silvia Šuvadová používa energiou nabitú kozmetiku a kúpe sa v octe!

Kúpeľňa je pre Silviu osudové miesto – keď pred pätnástimi rokmi prišla do Ameriky, našla útočisko práve tam. „Sadla som si na zem a celé hodiny som si púšťala pesničku Barbarky Haščákovej Alan – mám taký plán vzlietnuť až tam ku hviezdam, obletieť celú zem a žiť svoj sen,“ zaspomínala si na slová, ktoré ju v mnohom ovplyvnili a nasmerovali.

Kúpe sa v octe

Inak však netrávi v kúpeľni veľa času. „Keďže nemám vlastný byt, aj tento je prenajatý, ku kúpeľni mám normálny vzťah. Rada však relaxujem vo vani, a keď som chorá, nakrájam citrón a počas kúpeľa si ním potieram telo. Odpozerala som to práve z vášho časopisu a môžem potvrdiť, že tento kúpeľ je účinný. Vylepšila som ho ešte pridaním dvoch decilitrov jablčného octu,“ hovorí.

Do kúpeľa si rada pridáva aj penu a vraví, že takto si naozaj vo vani oddýchne. Krátky relax si dopraje takmer každý deň pred spaním, niekedy sa pripojí aj priateľ Roman… Po kúpeli sa natiera telovým mliekom, raz za čas si dá aj kokosový olej. Keďže má suchšiu pokožku, potrebuje sa denne krémovať a ani na noc nevynechá krém na tvár.

Zásadne bio

Kúpeľňa, rovnako ako celá jej domácnosť, je plná bioproduktov, biokozmetiky vrátane tej dekoratívnej. „Objavila som predajňu, kde ponúkajú nielen kozmetiku, ale aj prípravky na kuchynský riad a čistiace prostriedky do kúpeľne. Je to úplne iné, keď ju vyčistím bioprípravkami a vonia po esenciálnych olejoch, ako keď cítim chémiu. Tá na mňa pôsobí agresívne.“ Herečka nepoužíva ani klasické parfumy, ale esenciálne oleje.

„Keď som študovala spiritualitu, moja učiteľka Amorah bola taká citlivá na chémiu, že sme museli každú vec, ktorú sme v minulosti prali v prášku, šesťkrát oprať v čistej vode alebo v sóde bikarbóne a vysušiť na slnku. Vtedy som úplne prestala používať chémiu. Učiteľka nám odporučila americké značky, na ktoré som si už zvykla. Nedám dopustiť na guľôčku Kiss My Face, čo je výborný dezodorant. Stalo sa mi aj faux pas, keď ma na párty odfotili s fľakmi od potu. Moje tričko totiž nebolo z prírodného materiálu, dala som si len dezodorant a mala som ho prepotené. Dezodoranty slúžia na to, aby telo nezapáchalo, ale nezastavia potenie. Na to sú antiperspiranty, ale tie sú podľa mňa nezdravé. Telo sa prirodzene potrebuje potiť, potenie nie je zlé. Ak sa potenie zastavuje, trpia lymfatické uzliny a ženy potom majú problémy s prsníkmi,“ hovorí.

Vlastná kozmetika?

To, že Silvia nabíja jedlo pred konzumáciou, už nie je tajomstvo. Nabíja aj kozmetiku? „Nie, lebo používam takú, ktorá už je nabitá. Napríklad Mcely Bouquet je z českého kláštora, vyrábajú ju manželia a priamo oni ju nabíjajú, ten pán je alchymista. Ďalšia moja obľúbená značka Dr. Hauschka sa zbiera len v určitej fáze Mesiaca, keď je najvhodnejšia energia. Jeden z najdrahších krémov sveta La Mer takisto nabíjajú energiou, robia rituály s účasťou mníchov a pri hre na gongoch. Keby som raz vyrábala vlastnú kozmetiku, aj ja by som ju nabíjala. Zaoberám sa tou myšlienkou, určite by som chcela mať produkty, s ktorými sa stotožňujem,“ plánuje Silvia.

Očný a denný krém Aromatherapy Associates má zloženie obohatené o sójové a kvasinkové proteíny či kmeňové bunky z rastlín. Bez nočnej masky Anti-Ageing Overnight Repair Mask, ktorá podporuje tvorbu kolagénu a elastínu, si Silvia starostlivosť o pleť už nevie predstaviť. Hydration Rose Tonic – čistý ružový nápoj pre pleť.

"Rozmarínové čistiace maslo Mcely Bouquet pleť šetrne vyčistí, prekrví a nemusím si už ani dávať krém. Ľubovníkový vlasový elixír robí zázraky aj s mojimi vlasmi," chváli Silvia.

Spiritualistka obľubuje aj dekoratívnu kozmetiku Estée Lauder, používa stredne krycí mejkap Double wear. "Vydrží celý deň a vyzerá prirodzene. Rúže Pure Color Love sú rúže tohto leta, hydratujú a perfektne držia. Night Serum zmierňuje príznaky starnutia pleti," vysvetľuje.

Na spoločenských podujatiach je pre herečku dôležité mať spoľahlivý mejkap a kvalitné očné tiene. Podľa jej spolv dekoratívnu biokozmetiku Couleur Caramel používajú aj profesionálni francúzski vizážisti na festivale v Cannes, či na parížskom týždni módy.

Vegánska kozmetika Spa Ritual obsahuje prírodné extrakty z mučenky, modrej agávy, goji či z granátového jablka. "Telový píling, s nádhernou vôňou ma vždy prenesie do detstva. Pri lakoch na nechty Inhale som si vždy istá, že aj moje nechty, napriek tomu, že sú štýlovo nalakované, môžu dýchať," zdôrazňuje Silvia.

Pozrite sa, akú kozmetiku odporúča herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová v nasledujúcom videu.