VIDEO: Tajne zábery z tréningu Evelyn. Pozrite, čo tam tí dvaja stvárajú!

Evu Kramerovú, ktorú každý pozná ako spontánnu komičku, na tanečnú súťaž Let' s Dance nahovorila herečka Petra Polnišová (41). „Z televízie sa mi ozvali, keď sme natáčali film Cuky Luky a Petra bola pri mne. Keď som jej to povedala, ona sa začala tak veľmi tešiť a stále opakovať, že to jej super, určite tam choď, to bude strašná sranda, uvidíš! Dala som na jej radu a vyšla zo svoje komfortnej zóny, keďže pre mňa je to vzhľadom na moju postavu dosť náročné. Keď mám pravdu povedať, pre mňa je ale náročné aj bežať na autobus“ tvrdila pred prvým kolom so smiechom.

Po niekoľkých týždňoch driny jej to ide lepšie, ale stále má problémy naučiť sa niektoré kroky. Takto vyzerá ich príprava na vystúpenia.

