VIDEO: Tak s týmto sa trápi syn Zuzany Belohorcovej. Pozrite sa na to sklamanie!

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová, ktorá sa asi nezbaví nálepky prvej učiteľky sexu, žije už zopár rokov v Miami. Tamojší život plný slnka, mora a pohody jej vyhovuje a cíti sa tam s rodinkou výborne. Medzi bonusy života za veľkou mlákou zaradila aj to, že deti sa naučia španielsky a anglicky. "My s manželom sme také možnosti nemali. Vôbec nie sme jazykové typy. Samozrejme, musíme používať angličtinu, preto sme si ju zlepšili, ale stále to nie je gramaticky stopercentné. Na začiatku som rok chodila do jazykovej školy a ešte sa plánujem vrátiť a pridať aj španielčinu. Tá je tu dôležitejšia ako angličtina," povedala Šarmu nedávno Zuzana. Teraz zverejnila na sociálnej sieti video so svojím mladším dieťaťom. Trojročný Nevio počíta po anglicky. Pozrite sa čo ho rozhodilo a ako zareagovala Zuzana.

