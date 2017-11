VIDEO: Victoria Beckhamová sa nezdržala smiechu. Pozrite sa, čo robí jej dcéra!

Mama Victoria (43) zastihla dcérku Harper pri kreslení a nemohla ju nezvečniť na videu. Dievčatko s obrovskou radosťou kreslí perníček obkolesený niečím, čo sa podobá na farebné žiarovky alebo vianočné gule.

To nie je všetko - spieva si pri tom pesničku All I want for Christmas is you (Všetko čo chcem na Vianoce si tyo Vianociach) od Mariah Carey (1994). Na prvý pohľad je melódia nerozpoznateľná ale Harper robí jej vlastná verzia ohromnú radosť. A o to ide!

K videu pobavená Victoria napísala: „Štvrtý november a Harper sa dostáva do vianočnej nálady.“ A ako je to s vianočnou náladou u vás?