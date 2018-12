Vieme, či tehotná Natália Hatalová čaká dievčatko alebo chlapca!

Speváčku sme pred mesiacom fotili v nočnej košieľke a po brušku vtedy ešte nebolo ani stopy. „Mám ho len akoby napuchnuté, v pohode ešte zapnem nohavice. Malinká má však rozmery v poriadku, takže je to fajn,“ prezradila nechtiac speváčka aj to, čo ešte chcela pôvodne tajiť.

VIDEO: Dominika Cibulková túži po tomto LUXUSNOM kúsku!

Plodná dovolenka

Natália sa vydala pred dvoma rokmi a odvtedy čelila otázkam, kedy bude bábätko. „Odpovedali sme, že sa tomu nebránime a budeme sa tešiť, keď sa naša rodinka rozrastie. Pred letom som mala vražedné pracovné tempo a veľmi som sa tešila na dovolenku. Výborne sme si s manželom oddýchli, no keď sme sa vrátili, život plynul a, priznávam, to, že som v druhom stave, som zistila trošku neskôr,“ spomína brunetka, ako si postupne všímala rôzne zmeny. „Bola som veľmi citlivá a unavená. Každý deň som prišla domov a spala. Myslela som si, že po dovolenke som stratila kondičku. Zle mi nebolo, len som mala ťažší žalúdok. Začala som sa tým zaoberať a kúpila som konečne tehotenský test...“ vraví so smiechom.

VIDEO: EXKLUZÍVNY odkaz speváčky Martiny Schindlerovej!

Čierno-zlatý kočík

Potvrdil, čo už tušila. Prekvapenie manželovi nechystala, rovno mu to zavolala do práce. „Veľmi sa tešil a tešíme sa každý deň. Zrazu sa mi život spomalil, ale je to fajn pocit. Musela som zrušiť niektoré pracovné veci, najmä divadlo a natáčanie, no povedala som si, že toto obdobie je na to, aby vznikali pesničky. Môj svet sa však úplne zmenil. Stále pozerám detské oblečenie a výbavu, už mám dve tašky. Naša pracovňa je v štádiu zariaďovania na detskú izbu. Práve sme objednali kočík – čierny so zlatou. Vybrali sme obľúbenú farbu a chceli sme ho aj zladiť k bytu, keďže bude jeho súčasťou.“

FOTO: Nechutnosť roka! Katke Knechtovej ukázal muž HOLÝ zadok. Jej reakcia vás dostane

Manžel za dverami

A čo pôrod? „Manžel pri ňom asi nebude. Myslím, že by som bola nepríjemná,“ smeje sa a dodáva: „Pre niektoré ženy je partnerova asistencia pomocou, ale ja chcem byť taká silná, že to zvládnem sama spolu s tímom profesionálov, ktorí budú príjemní a vysvetlia mi všetko, čo treba. Manžel bude čakať vonku a potom sa tešiť a počúvať moje zážitky,“ predpokladá budúca mamina. Privilégium vybrať dcérke meno dala mužovi. „Máme tri top mená, všetky sa mi páčia. Uvidíme tesne pred pôrodom, ktoré vyhrá.“

MÓDNA POLÍCIA: Fero Mikloško sa urval z reťaze, Dara Rolins ako mix šeliem - takto sa nahodili celebrity na narodeninovú párty!

Faux pas speváčky Márie Čírovej: Ups, šaty jej praskli rovno na pódiu!

Luxusný pohreb: Pozrite sa, akú honosnú smútočnú ceremóniu doprial matke svojich detí hudobný mogul Diddy